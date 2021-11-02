به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، مراسم اختتامیه هفتمین دوره این جشنواره، در روز پنجشنبه ۱۳ آبان‌ماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

حوزه هنری میزبان مقامات کشوری، اهالی فرهنگ و هنر، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان خواهد بود که برای شرکت در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز بخش‌های تخصصی و مردمی گرد هم می‌آیند.

فراخوان شرکت در این جشنواره دانش‌آموزی در اسفندماه ۱۳۹۹ منتشر و مهلت ارسال آثار به آن تا تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شد. در این مدت، تعداد ۴۱۱۴ اثر در ۲ بخش اصلی و جانبی از تعداد ۱۱۰۸ مدرسه دریافت شد که تمامی این آثار در ۲ مرحله توسط هیات انتخاب و داوران نهایی جشنواره داوری شدند.

داوری مردمی آثار نیز به طور جداگانه در سایت جشنواره از تاریخ ۱۳ مهرماه تا پایان ۱۰ آبان‌ماه در جریان بود که از برگزیدگان این بخش نیز در کنار برگزیدگان بخش داوری تخصصی، در مراسم تقدیر و به آنان جوایزی اهدا خواهد شد.

جشنواره فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه، با هدف استعدادیابی و پرورش توانایی‌های دانش‌آموزان مستعد ایرانی در سال ۱۳۹۱ شروع به کار کرد و اکنون در آستانه اختتامیه هفتمین دوره برگزاری خود قرار دارد.

این مراسم روز پنجشنبه ۱۳ آبان‌ماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در تالار اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی، واقع در خیابان سمیه، نرسیده به حافظ برگزار خواهد شد.