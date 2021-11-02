موضع مرجعیت درباره تشکیل ائتلافهای سیاسی و تشکیل دولت عراق چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه رسمی آیت الله العظمی سیستانی مرجع اعلای شیعیان عراق اعلام کرد که مرجعیت هیچ نقش و تماس و مذاکره ای درباره تشکیل ائتلاف های سیاسی و تشکیل دولت جدید در عراق ندارد.
یک مقام مسئول در دفتر آیت الله سیستانی در نجف اشرف تأکید کرد که مرجعیت عالی شیعه برای تشکیل ائتلافهای سیاسی و تشکیل دولت جدید در هیچ جلسهای شرکت نکرده و هیچ مشورت و تماس و مذاکرهای با کسی نداشته است.
این مقام افزوده که هر خبری دربردارنده اطلاعاتی خلاف این که برخی طرفها و رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر کنند به هیچ نحو صحت ندارد.
گفتنی است که مرجعیت عالی دینی عراق همواره تاکید کرده است که نگاه یکسانی به همه گروهها و جریانها و طوایف و مذاهب عراق داشته و همین موضع سبب شده تا مرجعیت دینی اکثریت ملت عراق، به عنوان سوپاپ اطمینان این کشور نقش بسزایی در حفظ وحدت ملی و انسجام و پیوندهای اجتماعی و عبور عراق از گردنه خطرناک بحرانها و چالشهای پیچده و دشوار و در راس آن بحران ناشی از فعالیت گروه تروریستی تکفیری داعش و دیگر گروههای تروریستی با فتوای تاریخی تشکیل حشد شعبی ایفا کند.
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