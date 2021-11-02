واکنش ائتلاف دولت قانون به توئیت مقتدی صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، ائتلاف دولت قانون به توئیت اخیر مقتدی صدر که در آن از دولت اکثریت ملی سخن گفته شده است واکنش نشان داد.

سعد المطلبی از رهبران ائتلاف دولت قانون در سخنانی پیرامون این موضوع گفت: توئیت رهبر جریان صدر دو احتمال را در خود دارد؛ یا اینکه او می خواهد خود دولت را تشکیل دهد و یا اینکه طرف دیگری را مسئول این کار کند. اما حقیقت این است که بدون توافق بیت شیعی این امر میسر نیست.

وی تاکید کرد: توافق گروه های شعیه و متحد شدن آنها در قالب یک فراکسیون واحد، امری است که سنی ها و کردها انتظار آن را می کشند. برای اینکه آنها می دانند که توافق کردن با یک گروه و بی توجهی به گروهی دیگر، نتایج وخیمی برای آینده کشور خواهد داشت.

سعد المطلبی بازگشت به همپیمانی ملی و یا همپیمانی شیعه را تنها راه برای تشکیل دولت دانسته و آن را امری مثبت توصیف کرده است.