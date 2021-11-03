ایجاد ۵۰۰ هزار شغل برای دهک های یک تا پنج

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری با حضور در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه‌های کمیته امداد پرداخت و گفت: این نهاد در هفت ماهه سال جاری بیش از ۹۴ هزار شغل برای مددجویان ایجاد کرده است.

وی به مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال اشاره کرد و افزود: با مصوبه این شورا، کمیته امداد متعهد شده است با حمایت دولت و مجلس برای سال آینده ۵۰۰ هزار شغل برای دهک‌های اول تا پنجم جامعه ایجاد کند.

بختیاری گفت: مزیت سنجی شغلی با رعایت آمایش سرزمینی برای ۳۵۰ شهرستان انجام شده است و ۵۰ رشته شغلی دارای مزیت در هر شهرستان معرفی شده است. همچنین با همکاری بانک مرکزی، زمینه ارائه تسهیلات وام ۲ میلیارد تومانی را در قالب قرض‌الحسنه برای کارآفرینانی که برای ۴۰ نفر از مددجویان اشتغال ایجاد کنند، فراهم کردیم که قرار است این مبلغ به چهار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان در خصوص اثربخشی تسهیلات اشتغال مددجویان، اظهار کرد: کارشناسان حوزه اشتغال ۴۱۵ هزار شغل ایجاد شده در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ را مورد بررسی و بازدید میدانی قرار داده‌اند که نتایج نشان می‌دهد در این زمینه تنها ۷ درصد انحراف وجود داشته است.

رئیس کمیته امداد گفت: در رابطه با ارائه گزارش از فعالیت‌هایمان در حوزه توانمندسازی، داشبورد مدیریت این نهاد، تا پایان سال نهایی شده و در اختیار تمام نمایندگان قرار می‌گیرد که در پی آن هر نماینده می‌تواند به صورت لحظه‌ای، خدمات ارائه شده در زمینه اشتغال در حوزه انتخابیه خود را مشاهده کند.

وی تاکید کرد: در زمینه اشتغال، بحث راهبری و هدایت شغلی را ارائه دادیم و کارهای بزرگی در این زمینه انجام شده است. در همین راستا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در استان سیستان و بلوچستان ۳۰۰ واحد پرورش ماهی راه‌اندازی خواهد شد. همچنین با دانشگاه صنعتی شریف قراردادی برای اشتغال خانگی به روش علمی منعقد شده است.

بختیاری در خصوص مسکن مددجویان تاکید کرد: بر اساس برنامه دولت و قانون جهش تولید مسکن، کمیته امداد باید ۳۶۰ هزار واحد مسکونی در طول چهار سال آینده ایجاد کند و بعد از گذشت این چهار سال هیچ مددجویی فاقد مسکن یا بد مسکن وجود نداشته باشد.

وی پرداخت وام قرض‌الحسنه را یکی از خدمات کمیته امداد برای خانواده‌های تحت حمایت دانست و افزود: امسال برای صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت چهار هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت وام قرض‌الحسنه در نظر گرفته‌ایم. سال گذشته نیز ۳,۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار ۴۳۰ هزار نفر قرار گرفت.

رئیس کمیته امداد اضافه کرد: تأمین اعتبارات لازم برای جهیزیه نوعروسان نیازمند در حال پیگیری است و تا پایان سال صف جهیزیه را صفر می‌کنیم. از ابتدای سال تاکنون ۱۷ هزار مورد جهیزیه را تأمین کرده‌ایم و ارائه ۳۰ هزار جهیزیه دیگر تا پایان سال را در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص تاکید یکی از نمایندگان برای تأمین تجهیزات آموزش مجازی دانش‌آموزان، عنوان کرد: بیش از ۷۳۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش داریم که با توجه به شیوع کرونا و آموزش مجازی، ۲۵۰ هزار نفر آنان نیازمند تبلت بودند و برای ۵۰ هزار دانش‌آموز که در اولویت بودند، بودجه لازم پیش‌بینی شد.

بختیاری به موضوع حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ پرداخت و گفت: تعداد ۲۰۲۰ محله در معرض آسیب در سراسر کشور شناسایی شده است که کمیته امداد متعهد شده است در ۳۲۰ محله «خانه امداد» را راه‌اندازی کند.

وی با اشاره به اجرای طرح اکرام ایتام در کمیته امداد، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۱۳۷ هزار فرزند یتیم تنها توسط یکی از خیران بزرگوار که محور ۸۰۰ خیر دیگر شده است، به صورت مردمی اداره می‌شود.

رئیس کمیته امداد یادآور شد: امسال با راه‌اندازی طرح امداد هوشمند و کارآمد، فقط خدمات مددکاری، مشاوره‌ای و امور فنی به صورت فیزیکی ارائه می‌شود و مددجویان از داخل منزل امور دریافت خدمات خود را پیگیری می‌کنند.

در این جلسه همچنین ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما در کمیسیون اجتماعی این قول را می‌دهیم که اعتبارات مربوط به حوزه توانمندسازی را برای کمیته امداد به ۲ برابر افزایش دهیم.

علی‌اکبر بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی باید در تدوین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۱ منادی عدالت باشد، افزود: بر اساس آمارهایی که ارائه شده است در سال جاری ۱۰۰ هزار خانوار به توانمندی رسیده و از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شده‌اند اما در مقابل ۲۰۰ هزار نفر مددجوی جدید وارد این چرخه شدند چرا که متأسفانه عوامل ایجاد فقر سالانه اضافه می‌شود.

مهدی شریفیان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه تاکید کرد: هم اکنون باید کمیته امداد امام خمینی (ره) از ظرفیت‌های مردمی در قالب ایجاد شبکه بین سازمان‌های مردم نهاد در حوزه اشتغالزایی استفاده کند و با استفاده از زیرساخت‌های خوبی که در کشور در این حوزه وجود دارد برنامه کامل و جامعی را برای ارائه خدمات در حوزه اشتغالزایی داشته باشد.

وی افزود: بعد از گذشت ۴۲ سال، انتظار داریم کمیته امداد امام خمینی (ره) به کمیته اشتغال تبدیل شود چرا که نبود شغل منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است؛ بنابراین لازم است اشتغال پایدار از اولویت‌های جدی این نهاد باشد.