به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، مجتبی یوسفی نماینده اهواز در تذکری با اشاره به مصوبه دولت قبل در ستاد کرونا در خصوص ایجاد محدودیت های تردد شبانه، گفت: تاکنون در خصوص ایجاد محدودیت در تردد شبانه هیچ خروجی به مردم ارائه داده نشده است. در صورتی که جرائم آن در شرایطی که مردم با مشکلات سخت معیشتی مواجه هستند، مشکلات را بیشتر کرده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور در این مورد اطلاع رسانی کرده و یا اینکه اعلام کند این منع تردد شبانه چه تاثیری در کاهش کرونا داشته است تا مردم بیش از این جریمه نشوند.

وی ضمن تقدیر از رئیس جمهور برای درنظر گرفتن استان های محروم خوزستان و سیستان و بلوچستان برای اولین سفر استانی خود، اظهار کرد: سوال مردم این است که مصوبات این سفرهای استانی رئیس جمهور چیست؟ نکند تنها این استان ها به عنوان اولین مقصد سفرهای استانی انتخاب شوند و بعد در عمل و تعیین اعتبارات اتفاقی برای آن ها نیفتد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به آب گرفتگی شهرهای استان خوزستان، گفت: در این خصوص اقدام عملی انجام شود و با تامین اعتبار آب کشاورزی برای کشت پاییزه در نظر گرفته شود.