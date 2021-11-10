  1. سیاست
  2. مجلس
۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۵۲

یوسفی در تذکر شفاهی:

طرح محدودیت تردد شبانه نتیجه‌ای جز تنگ تر کردن معیشت مردم نداشت

طرح محدودیت تردد شبانه نتیجه‌ای جز تنگ تر کردن معیشت مردم نداشت

عضو هیات رئیسه مجلس طی تذکری به رئیس جمهور گفت: طرح محدودیت تردد شبانه دستاوردی جز تنگ تر کردن معیشت مردم نداشته است و رئیس جمهور در خصوص دستاوردهای این محدودیت اطلاع رسانی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، مجتبی یوسفی نماینده اهواز در تذکری با اشاره به مصوبه دولت قبل در ستاد کرونا در خصوص ایجاد محدودیت های تردد شبانه، گفت: تاکنون در خصوص ایجاد محدودیت در تردد شبانه هیچ خروجی به مردم ارائه داده نشده است. در صورتی که جرائم آن در شرایطی که مردم با مشکلات سخت معیشتی مواجه هستند، مشکلات را بیشتر کرده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور در این مورد اطلاع رسانی کرده و یا اینکه اعلام کند این منع تردد شبانه چه تاثیری در کاهش کرونا داشته است تا مردم بیش از این جریمه نشوند.

وی ضمن تقدیر از رئیس جمهور برای درنظر گرفتن استان های محروم خوزستان و سیستان و بلوچستان برای اولین سفر استانی خود، اظهار کرد: سوال مردم این است که مصوبات این سفرهای استانی رئیس جمهور چیست؟ نکند تنها این استان ها به عنوان اولین مقصد سفرهای استانی انتخاب شوند و بعد در عمل و تعیین اعتبارات اتفاقی برای آن ها نیفتد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به آب گرفتگی شهرهای استان خوزستان، گفت: در این خصوص اقدام عملی انجام شود و با تامین اعتبار آب کشاورزی برای کشت پاییزه در نظر گرفته شود.

کد مطلب 5348459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها