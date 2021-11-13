حزب الله: معیار سنجش هویت عربی، فلسطین و مقاومت آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مسئول روابط رسانه ای حزب الله لبنان در مراسمی در شهرک صور گفت: جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی قبل از اینکه وزیر شود نظر خود را درباره بیهوده بودن جنگ یمن اعلام کرد و مستلزم این بازخواست نبود.

محمد عفیف افزود: این کار می توانست به راحتی حل شود و وزیر اطلاع رسانی کشور مقابل به اظهارات وزیر اطلاع رسانی لبنان پاسخ دهد.

وی تاکید کرد: در موارد متعددی حزب الله متهم به این شده است که اوضاع لبنان را به سمت قطع روابط با عمق عربی سوق می دهد که این یک دروغ آشکار است.

عفیف تصریح کرد: موضوع اصلی کشورهای عربی فلسطین می باشد و حزب الله به فلسطین نزدیک است. معیار سنجش عربی بودن حقیقی، فلسطین، ملت فلسطین و مقاومت آن و شهدا، اسرا و مجروحان فلسطینی هستند.

وی با بیان اینکه آیا تنها عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس عرب هستند و چرا فقط درباره مسائل مربوط به آنها بحران سازی می شود، آیا اعراب دیگری در عراق، یمن، لیبی، الجزایر و برادران در مغرب عربی وجود ندارند.