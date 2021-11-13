«عمر خربین» هم بازی با ایران را از دست داد/ غیبت ۶ بازیکن سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که فدراسیون فوتبال سوریه اعلام کرد «محمد عثمان» هافبک تیم ملی این کشور در اعتراض به نیمکت نشینی در بازی با عراق، اردوی سوریه را ترک کرده است و برابر ایران حضور نخواهد داشت.

همچنین «ایاز عثمان» دیگر ملی پوش سوریه به دلیل مصدومیت از اردوی تیم ملی این کشور در آستانه بازی با ایران خارج شد.

در ادامه فدراسیون فوتبال سوریه شامگاه جمعه اعلام کرد عمر خربین مهاجم اول تیم ملی این کشور هم مقابل ایران بازی نخواهد کرد چرا که نتیجه آزمایشات پزشکی نشان می‌دهد این مهاجم به دلیل آسیب دیدگی مقابل عراق به یک هفته استراحت نیاز دارد.

پیش از این هم «اسراء حمویه» به دلیل دریافت اخطار در بازی با عراق، مقابل ایران محروم شده بود.

اما این نفرات تنها غایبان سوریه برابر ایران نیستند چرا که «محمد حلاق» و «سعد احمد» هم که از قبل آسیب دیدگی داشتند، قادر به همراهی سوریه برابر ایران نیستند.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه روز سه شنبه این هفته در مرحله سوم انتخابی جام جهانی در کشور اردن به مصاف هم می‌روند. ایران در حال حاضر با ۱۳ امتیاز صدرنشین گروه A است.