مازندران روی گسل دیابت/ هشدار بیماری خاموش قرن

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: شمار قابل توجهی از جمعیت مازندران به بیماری دیابت مبتلا هستند و تغییر سبک زندگی و افزایش شهرنشینی و کم تحرکی و تغذیه نامناسب این استان را در معرض بیماری خطرناک و خاموش قرار داده است.

مشهدی رحمت، دوپایش را به دلیل سیاه شدن ناشی از دیابت قطع کرده است و روی ویلچر نشسته است، او سال‌ها از بیماری دیابت رنج می‌برد تا آنکه چاره‌ای جز قطع پاهایش نماند. وی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در سال‌های پایانی عمر باید خانه نشین باشم و این بیماری تمام توان را از من گرفته است.

وی به جوانان توصیه می‌کند تا ضمن انجام ورزش و پرهیز از مصرف غذاهایی که منجر به دیابت می‌شود، گفت: این بیماری عوارض بسیاری دارد و باید قدر سلامتی را دانست.

کارشناسان براین باورند، بیماران مبتلا به دیابت خود باید مدیریت بیماری را برعهده بگیرند زیرا تغییر سبک رفتار و زندگی اصل مهمی در کنترل این بیماری است. طبق آمارهای علوم پزشکی مازندران شیوع بیماری دیابت در استان ۱۴ درصد و بالاتر از میانگین کشوری است و بیماری‌های زمینه‌ای در بروز آن تأثیرگذار است.

قاسم اویس، معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کم تحرکی، مصرف دخانیات، تغذیه ناسالم از جمله عوامل خطر به شمار می‌رود، گفت: ۳۵ تا ۳۶ درصد مردم استان از اضافه چاقی رنج می‌برند و یک سوم مردم استان دچار فشار خون هستند.

۳۵ تا ۳۶ درصد مردم استان از اضافه چاقی رنج می‌برند و یک سوم مردم استان دچار فشار خون هستند

وی با اظهار اینکه شیوع دیابت در استان ۱۴ درصد شیوع کلسترول خون ۲۰ درصد و بالاتر از میانگین کشوری است، ادامه داد: برای کنترل دیابت باید به چهار اصل و مهارت شامل پایش فردی قند خون، تغذیه، فعالیت بدنی و استفاده صحیح از داروهای کنترل قند خون توجه ویژه کرد.

وی با عنوان اینکه خطر ناشی از دیابت و عوارض آن بین افرادی که قند خود را مدیریت می‌کنند، گفت: با کنترل این بیماری می‌توان زندگی سالم و سلامتی داشت.

اویس بر لزوم اصلاح عادت‌های نادرست در زندگی تاکید کرد و گفت: بیش از نیمی از مبتلایان به دیابت از بیماری خود اطلاعی ندارند زیرا این بیماری می‌تواند بدون علامت باشد.

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران با اظهار اینکه افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نسبت به بیماری دیابت آسیب پذیرتر هستند، گفت: در استان ۱۶۵ هزار بیمار دیابتی شناسایی شدند که ۶۰ درصد در شهرها و بقیه در روستاها سکونت دارند و یک چهارم بیماران از بیماری خود بی اطلاع هستند.

۶۵ درصد بیماران دیابتی در سن کار هستند

طبق آمار ۶۵ درصد بیماران دیابتی مازندران در سن کار و تلاش و ۳۵ درصد بالای ۶۵ سال سن دارند و آمار زنان دیابتی نیز پنج برابر مردان شمالی است. نادر آهنگر معاون فنی معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران نیز کم تحرکی و چاقی را از جمله دلایل بروز بیماری دیابت ذکر کرد و گفت: چاقی در زنان بیش از مردان بوده از این رو بیشتر در معرض ابتلای به دیابت هستند.

معاون فنی مرکز بهداشت مازندران با بیان اینکه آمار ابتلای به دیابت بین جوانان استان دو درصد بالاتر از میانگین کشوری است، گفت. ورزش، کنترل تغذیه، کاهش استرس، اقدامات دارویی غیر در کنترل این بیماری تأثیر بسزایی دارد.

ورزش، کنترل تغذیه، کاهش استرس، اقدامات دارویی غیر در کنترل این بیماری تأثیر بسزایی دارد

وی تغذیه سالم و تحرک بدنی، پرهیز از غذاهای چرب و آماده را در کنترل بیماری دیابت مهم برشمرد و گفت: پرهیز از مصرف دخانیات و دوری از استرس، حفظ آرامش روانی از ارکان اصلی سلامت به شمار می‌رود.

دیابت یا بیماری قند، ناشی از اختلال متابولیسم و سوخت و ساز بدن است که به دلایل گوناگون ظاهرمی شود و با درجه‌های مختلف کمبود انسولین و یا عدم پاسخ به انسولین در بدن بیمار

بر اساس داده‌های آماری، در ایران هفت میلیون نفر به دیابت دچار هستند و که ده درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. از سوی دیگر دیابت یکی از عوامل مهم در بیماری‌های نارسایی کلیوی، نابینایی و قطع عضو در بین سنین ۲۰ تا ۷۰ سالگی به حساب می‌آید.