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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۰۸

مدیر کل ثبت احوال کرمانشاه خبر داد؛

صدور ۵۱۰۰۰ کارت ملی هوشمند از ابتدای سالجاری در کرمانشاه

صدور ۵۱۰۰۰ کارت ملی هوشمند از ابتدای سالجاری در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه از صدور ۵۱ هزار کارت ملی هوشمند از ابتدای سالجاری در استان کرمانشاه خبر داد.

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرا طرح کارت ملی هوشمند در استان کرمانشاه تاکنون یک میلیون و۶۵۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

وی افزود: از میان افرادی که ثبت نام و درخواست خود را انجام داده‌اند تاکنون یک میلیون و۳۶۱ هزار و ۹۹ نفر کارت ملی هوشمند خود را تحویل گرفته‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال جاری ۵۱ هزار نفر از مردم استان کرمانشاه که ثبت نام خود را تکمیل کردند کارت ملی هوشمند به آن‌ها تحویل داده شده است.

خدادادی بیان کرد: آن دسته از افرادی که کارت ملی هوشمند آنها مفقود شده می‌توانند جهت گرفتن کارت المثنی به اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به فعالیت سه مرکز ثبت احوال شهر کرمانشاه برای ثبت درخواست دریافت کارت ملی هوشمند، گفت: فرهنگیان فاز ۲، خیابان دارایی و خیابان سی متری، آدرس سه مرکزی است که اداره ثبت احوال در این محلات در حال خدمت رسانی به مردم است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای گرفتن کارت ملی هوشمند باید شناسنامه سالم و دارای مهر بوده تا اسکن مدارک به خوبی صورت گیرد.

کد مطلب 5351008

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