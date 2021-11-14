صدور ۵۱۰۰۰ کارت ملی هوشمند از ابتدای سالجاری در کرمانشاه

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای اجرا طرح کارت ملی هوشمند در استان کرمانشاه تاکنون یک میلیون و۶۵۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

وی افزود: از میان افرادی که ثبت نام و درخواست خود را انجام داده‌اند تاکنون یک میلیون و۳۶۱ هزار و ۹۹ نفر کارت ملی هوشمند خود را تحویل گرفته‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال جاری ۵۱ هزار نفر از مردم استان کرمانشاه که ثبت نام خود را تکمیل کردند کارت ملی هوشمند به آن‌ها تحویل داده شده است.

خدادادی بیان کرد: آن دسته از افرادی که کارت ملی هوشمند آنها مفقود شده می‌توانند جهت گرفتن کارت المثنی به اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به فعالیت سه مرکز ثبت احوال شهر کرمانشاه برای ثبت درخواست دریافت کارت ملی هوشمند، گفت: فرهنگیان فاز ۲، خیابان دارایی و خیابان سی متری، آدرس سه مرکزی است که اداره ثبت احوال در این محلات در حال خدمت رسانی به مردم است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: برای گرفتن کارت ملی هوشمند باید شناسنامه سالم و دارای مهر بوده تا اسکن مدارک به خوبی صورت گیرد.