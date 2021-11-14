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۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۹:۲۸

در حاشیه نمایشگاه هوایی دبی؛

امارات و روسیه درباره ارتقای سامانه های دفاع هوایی گفتگو می کنند

امارات و روسیه درباره ارتقای سامانه های دفاع هوایی گفتگو می کنند

روسیه و امارات در حال رایزنی جهت ارتقای سامانه های ضد هوایی ساخت روسیه که قبلا توسط امارات خریداری شده بود، هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیمیتری شوگایف» مدیر سرویس فدرال همکاری های فنی و نظامی در گفتگو با خبرگزاری تاس در نمایشگاه هوایی دبی ۲۰۲۱، اعلام کرد که روسیه و امارات متحده عربی در مورد فرصتی برای ارتقای سامانه های موشکی و تسلیحاتی ضدهوایی «پانتسیر-اس ۱ ام» (Pantsir-S۱M) که قبلاً به این کشور عرضه شده بود، در حال گفتگو هستند.

وی همچنین ادامه داد که این به روز رسانی امکان بهبود قابل توجه قابلیت های این سامانه را فراهم می کند.

شوگایف افزود: با این حال، تنها پس از هماهنگی تنظیمات با مشتری خارجی، می توان در مورد حوزه خاصی از ارتقا صحبت کرد.

پانتسیر-اس۱ یک سامانه دفاع هوایی است که از ترکیب موشک زمین ‌به ‌هوای میان ‌برد و توپ ضدهوایی تشکیل شده است.

کد مطلب 5351125

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