به سمت جنگ داخلی نمی رویم/ ممکن است فرایند سیاسی را تحریم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «محمود الربیعی» سخنگوی جنبش عصائب اهل الحق عراق در سخنانی گفت: در صورتی که کمیساریای عالی انتخابات عراق بر نتایج انتخابات زودهنگام پافشاری کند، ممکن است چنین کاری به تحریم روند سیاسی از سوی ما منجر شود.

بر اساس این گزارش، سخنگوی عصائب اهل الحق افزود: با این حال، ما به سمت جنگ داخلی نخواهیم رفت. آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که طی روزهای آتی به شکایت‌ها در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی رسیدگی می‌شود.

این شخصیت عراقی گفت: ما معتقدیم که یک تقلب الکترونیکی در جریان انتخابات پارلمانی انجام شده است. موضوع تقلب برای ما روشن است. دستگاه قضا با دلایل و شواهد عینی مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهد و این درحالی است که در جریان تقلب الکترونیک، شواهد عینی و ملموس وجود ندارد.

الربیعی یادآور شد: ادله زیادی مبنی بر وجود تخلف در انتخابات وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است. از دستگاه قضائی انتظار داریم تا این ادله و شواهد را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد.