آماده انتقال پایدار گاز در فصل سرما هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، مهدی جمشیدی‌دانا، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: با توجه به اهمیت پایداری انتقال گاز، تعمیرات اساسی تأسیسات تقویت فشار، مراکز بهره‌برداری خطوط لوله، پیگرانی هوشمند، تعویض پوشش و بازدیدهای دوره‌ای به‌موقع انجام شده تا خللی در فرآیند انتقال بهینه گاز طبیعی به هموطنان در فصل سرد سال به‌وجود نیاید.

وی افزود: شرکت انتقال گاز ایران و همه مناطق عملیاتی آن اکنون با تکمیل این اقدام‌ها برای گذر موفق از فصل سرما آماده هستند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان اینکه این شرکت همه توان خود را برای انتقال پایدار گاز به‌کار بسته، گفت: با توجه به افزایش مقدار مصرف گاز در اوج مصرف، همه مناطق عملیاتی با حداکثر آمادگی و استفاده از واحدهای یدکی در پایداری انتقال گاز در تلاش هستند تا هیچ‌گونه خللی در تأمین این انرژی طبیعی به مصارف خانگی، تجاری و نیروگاهی نداشته باشیم.

جمشیدی‌دانا با اشاره به گستردگی خطوط لوله در اقلیم‌های مختلف کشور، تصریح کرد: برای مجموع خطوط فشار قوی، ۸۶ تأسیسات تقویت فشار نیز وجود دارد که هر کدام از سه، چهار یا پنج توربوکمپرسور تشکیل شده و در مجموع، ۳۲۰ توربوکمپرسور می‌توانند عملیاتی شوند. این اتفاق گاهی در فصل زمستان رخ می‌دهد که با افزایش مصرف، حتی واحدهای یدک نیز در جهت فشارافزایی به‌کار گرفته می‌شوند.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین اقدام‌هایی که برای عبور موفق از فصل سرما در سال ۱۴۰۰ انجام شده است، تکمیل تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره‌ای تا حدود ۷۵۰ هزار نفرساعت کارکرد در کل شرکت انتقال گاز بود که بر اساس برنامه زمان‌بندی، انجام شد تا برای ورود به زمستان دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود هموطنان در استفاده از این انرژی خدادادی صرفه‌جویی و مصرف را مدیریت کنند تا ماه‌های سرد امسال را نیز با سربلندی سپری کنیم.