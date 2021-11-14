هشدار نماینده مجلس نسبت به خرید ۳۰۰ میلیون دلاری ملک در ترکیه

سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار مهر، خروج ۳۰۰ میلیون دلار برای خرید ملک در ترکیه را «سقوط آزاد در سرمایه ملی» خواند و گفت: آمارها نشان می‌دهد نه تنها سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی در کشور اتفاق نیفتاده بلکه حجم قابل توجهی نیز از کشور خارج شده که جای نگرانی دارد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس یازدهم تصریح کرد: طبق آمارهای بانک مرکزی، از سال ۸۴ تا ۹۹، حدود ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و متأسفانه در چند سال اخیر و در سایه بی نظارتی بانک مرکزی، حدود ۳۰۰ میلیون دلار از این سرمایه به خرید ملک در ترکیه اختصاص یافته است.

به گفته وی، نوسان قیمت ارز، مشکلات مبادلات خارجی به خصوص بالا بودن ریسک سرمایه گذاری از جمله دلایل افزایش خروج سرمایه و کاهش سرمایه گذاری داخلی است.

حسینی افزود: این در حالی است که جذب سرمایه یکی از شاخص‌های ارزیابی توسعه در هر کشور است و جذب سرمایه خارجی علاوه بر رونق تولید و اشتغال، به رشد توسعه متوازن در کشور نیز می‌انجامد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که رقم خروج سرمایه از کشور معادل ۴۴ برابر بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ است تصریح کرد: با توجه به میزان درآمد نفتی کشور، این رقم معادل ۱۴۰ برابر درآمد نفتی شش ماهه نخست سال جاری است.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه دولت، افزایش ریسک سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی پایین، مقررات ناکارآمد و پیچیده، فقدان مشوّق های حمایتی سرمایه گذاری و رونق رمز ارزها در سال‌های اخیر، از دیگر دلایل مترتّب بر این بحران است.

حسینی تأکید کرد: چنانچه اقدامات مؤثری در جهت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در کشور حاصل نشود، اوضاع از آن چه هست هم بحرانی‌تر خواهد شد.