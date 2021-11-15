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۲۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۳

استقلال و ۳ باشگاه دیگر از سازمان لیگ گزارش مالی گرفتند

استقلال و ۳ باشگاه دیگر از سازمان لیگ گزارش مالی گرفتند

مدیران امور مالی ۴ باشگاه لیگ برتری امروز در سازمان لیگ حاضر شدند و گزارش مالی باشگاه خود را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، سید مصطفی احمدی مدیر مالی باشگاه استقلال، احسان اسدی مدیر مالی باشگاه آلومینیوم اراک و محمد مصطفی محمدی مدیر مالی باشگاه مس رفسنجان و سیدناصر محزون مدیر مالی باشگاه فجر شهید سپاسی در سازمان لیگ حاضر شدند و در نشستی مشترک با صادق درودگر مدیر امور تبلیغات سازمان لیگ، رضا شکاری خزانه دار سازمان لیگ ضمن دریافت گزارش مالی فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مربوط به باشگاه خود را در مورد نحوه درآمدها و چگونگی تقسیم آن بین باشگاه‌ها نیز گفت و گو شد.

مدیران ۱۲ باشگاه لیگ برتری دیگر نیز به ترتیب در روزهای آینده در این نشست حاضر خواهند شد و گزارش‌های مالی باشگاه‌های خود را دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 5352374

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