استقلال و ۳ باشگاه دیگر از سازمان لیگ گزارش مالی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، سید مصطفی احمدی مدیر مالی باشگاه استقلال، احسان اسدی مدیر مالی باشگاه آلومینیوم اراک و محمد مصطفی محمدی مدیر مالی باشگاه مس رفسنجان و سیدناصر محزون مدیر مالی باشگاه فجر شهید سپاسی در سازمان لیگ حاضر شدند و در نشستی مشترک با صادق درودگر مدیر امور تبلیغات سازمان لیگ، رضا شکاری خزانه دار سازمان لیگ ضمن دریافت گزارش مالی فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مربوط به باشگاه خود را در مورد نحوه درآمدها و چگونگی تقسیم آن بین باشگاه‌ها نیز گفت و گو شد.

مدیران ۱۲ باشگاه لیگ برتری دیگر نیز به ترتیب در روزهای آینده در این نشست حاضر خواهند شد و گزارش‌های مالی باشگاه‌های خود را دریافت خواهند کرد.