به گزارش خبرنگار مهر، سردار طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در نشست خبری که عصر امروز برگزار شد، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در وضعیت تثبیت موفقیت‌ها و تکمیل شکست‌های دشمن در جریان بیش از هفت ماه دفاع مقدس رمضان قرار داریم و این موفقیت‌ها با همت مردم، رزمندگان، راهبری فرماندهی معظم کل قوا و همکاری ارکان نظام محقق شده است.

وی افزود: دوره تثبیت موفقیت‌ها و تکمیل شکست‌های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایجاب می‌کند که همه آحاد مردم همچنان در صحنه باشند و ارتقای قدرت دفاعی و تاب‌آوری ملی با جدیت دنبال شود.



سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به عملیات روانی دشمن و برخی رویکردهای اخیر درباره احتمال تجاوز یا شرارت دشمنان آمریکایی و صهیونیستی تصریح کرد: هرگونه تجاوز و شرارت با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران و شکست‌های سنگین دشمن مواجه خواهد شد.



طلایی‌نیک، مقاومت و قدرت ملی را اصلی‌ترین راهکار برای تکمیل شکست دشمن و تأمین حقوق ملت ایران دانست و گفت: ریشه‌کنی حضور نظامی آمریکا از منطقه و پایان دادن به شرارت‌های رژیم صهیونیستی از دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس اخیر خواهد بود و این روند با رخدادهای جاری و آتی تکمیل خواهد شد.



وی تأکید کرد: مجازات قاتلان و تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی، اراده قطعی جمهوری اسلامی ایران است و تحت هیچ شرایطی جنایت‌های دشمنان علیه امام شهید، کودکان، دانش‌آموزان و دیگر قربانیان این جنایت‌ها فراموش نخواهد شد.



افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت تولید تجهیزات دفاعی



سخنگوی وزارت دفاع در ادامه با اشاره به عملکرد این وزارتخانه طی هفت ماه گذشته اظهار کرد: پس از شهادت امیر سرلشکر خلبان شهید نصیرزاده، وزارت دفاع طی این مدت با سرپرستی سردار دکتر ابن‌الرضا اداره شد و این دوره با موفقیت‌های گوناگون و در ادامه افتخارات دوره شهید نصیرزاده همراه بود.



طلایی‌نیک افزود: عملکرد موفق دوره هفت‌ماهه سرپرستی سردار ابن‌الرضا با همکاری مجاهدانه معاونان، مدیران و رؤسای سازمان‌های وزارت دفاع، موجب رضایت فرماندهان عالی نیروهای مسلح و مجموعه‌های مرتبط با این وزارتخانه شده است.

وی ادامه داد: وزارت دفاع در این مدت در پشتیبانی از نیروهای مسلح، به‌ویژه در تأمین نیازمندی‌های مهم جنگ، نقش راهبردی و عملکرد موفقی داشته است.



سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به رشد تولیدات دفاعی کشور گفت: سه ماه پیش اعلام کردیم که میزان تولید تسلیحات و تجهیزات بومی نسبت به پیش از جنگ رمضان حدود دو برابر شده است، اما اکنون این رقم به ۲.۵ برابر افزایش یافته و ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی کشور به دو و نیم برابر پیش از دفاع مقدس رمضان رسیده است.



طلایی‌نیک این افزایش ظرفیت را نتیجه بهره‌گیری حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش مجموعه صنایع دفاعی کشور دانست و اظهار کرد: عمق راهبردی پشتیبانی تسلیحاتی، بومی بودن تسلیحات و تجهیزات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید داخلی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی و موجب افزایش تاب‌آوری کشور در برابر دشمن است.



افزایش ۴۵ درصدی خدمات حکمت به شاغلان و بازنشستگان



وی همچنین با اشاره به اقدامات وزارت دفاع در حوزه معیشت کارکنان گفت: در هفت ماه گذشته، در کنار تأمین و پشتیبانی تسلیحاتی نیروهای مسلح، اقدامات مؤثری در حوزه معیشت نیز انجام شده است.



سخنگوی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: میزان برخورداری شاغلان و بازنشستگان از خدمات حکمت مجموعه اتکا نسبت به پیش از جنگ رمضان ۴۵ درصد افزایش یافته است.



طلایی‌نیک در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی گزینه پیشنهادی وزارت دفاع اشاره کرد و گفت: آقای مهندس مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است و تخصص، تجربه و ویژگی‌های خاص ایشان متناسب با مسئولیت‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته است.

معرفی مهرداد اخلاقی برای وزارت دفاع با هدف استمرار جهش قدرت موشکی و پهپادی انجام شد



سخنگوی وزارت دفاع در ادامه سخنان خود با تشریح دلایل معرفی مهندس مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس شورای اسلامی گفت: معرفی وی با توجه به تخصص، تجربه و ویژگی‌های خاص او و متناسب با اقتضائات جهش قدرت موشکی، پهپادی و مجموعه تسلیحات دفاعی کشور توسط مسئولان عالی نظام انجام شده است.



وی افزود: مهندس اخلاقی متناسب با اولویتی که برای استمرار جهش کمی و کیفی تسلیحات راهبردی و اثربخش در جنگ وجود دارد، از میان مدیران مجرب، متخصص، شجاع و کارآمد وزارت دفاع معرفی شده است.



طلایی‌نیک با اشاره به سوابق مهندس اخلاقی اظهار کرد: وی دارای ۴۳ سال سابقه مدیریتی، فنی، صنعتی، علمی و راهبردی است و از افراد کلیدی در ارتقای قدرت موشکی کشور به شمار می‌رود. بر همین اساس و با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده برای وزارت دفاع در حوزه ارتقای قدرت تسلیحاتی و تجهیزاتی، معرفی وی می‌تواند موجب افزایش هم‌افزایی و سرعت و توان پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه شود.



سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: مهندس اخلاقی از سال‌های گذشته تعامل و همکاری نزدیکی با سردار ابن‌الرضا، سایر مسئولان وزارت دفاع و فرماندهان نیروهای مسلح داشته است.



وی تصریح کرد: معرفی مهندس اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع، در کنار ادامه جانشینی وزیر توسط سردار ابن‌الرضا، به معنای استمرار برنامه‌های شهید نصیرزاده، وزیر دفاع شهید، خواهد بود و با هماهنگی و حمایت مقامات عالی لشکری و کشوری، توان راهبردی و مدیریتی وزارت دفاع را برای تأمین اولویت‌های جنگ و ارتقای قدرت دفاعی بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.



برنامه وزیر پیشنهادی برای ارتقای توان تسلیحاتی و معیشت کارکنان



طلایی‌نیک گفت: مهندس اخلاقی برنامه‌های خود را با رویکرد ارتقای توان تسلیحاتی، تجهیزات و مهمات و همچنین بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.



وی افزود: برنامه مهندس اخلاقی تکمیل‌کننده برنامه چهار ساله وزیر دفاع شهید و همراه با تغییرات متناظر با اولویت‌ها و اقتضائات جنگ است.



سخنگوی وزارت دفاع یکی از رویکردهای مهم مهندس اخلاقی در بیش از چهار دهه تجربه مدیریتی و صنعتی در وزارت دفاع را اتکا به نخبگان و سرمایه انسانی عنوان کرد و گفت: وی در به‌کارگیری دانشمندان، متخصصان و نخبگان جوان، در کنار بهره‌گیری از تجربیات ملی، کارنامه درخشانی دارد.



طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: در ۴۳ سال خدمت مهندس اخلاقی، بیش از ۴۰ مورد تقدیر از وی توسط مقامات لشکری و کشوری انجام شده است که از جمله آن می‌توان به چندین مورد تقدیر ویژه امام شهید از ایشان به دلیل عملکرد برجسته در ارتقای قدرت موشکی و تسلیحات دفاعی کشور اشاره کرد.



وی ادامه داد: همچنین در جشنواره‌ها و ارزیابی‌های مختلف ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه دفاعی کشور، مهندس اخلاقی به عنوان یکی از مدیران موفق، باتجربه و مبتکر مورد تقدیر قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه نشست خبری خود با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای دو سال باقی‌مانده از دولت چهاردهم اظهار کرد: ان‌شاءالله با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به مهندس مهرداد اخلاقی و استمرار جانشینی سردار ابن‌الرضا، یک قابلیت مدیریتی راهبردی مضاعف در وزارت دفاع ایجاد خواهد شد.

وی افزود: انتظار می‌رود وزارت دفاع در دو سال باقی‌مانده دولت چهاردهم، همانند افتخارات دوره شهید نصیرزاده، روندی جهشی در حوزه معیشت نیروهای مسلح و همچنین ارتقای کمی و کیفی تسلیحات و تجهیزات دفاعی داشته باشد.

ارتقای تسلیحات متناسب با دکترین دفاعی کشور

طلایی‌نیک در پاسخ به پرسشی درباره تغییر رویکرد دکترین دفاعی کشور و اقدامات وزارت دفاع در این زمینه گفت: با راهبری قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) و ستاد کل نیروهای مسلح و متناسب با اولویت‌هایی که فرماندهان ارتش، سپاه و فراجا اعلام می‌کنند، برنامه‌های تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی متناسب با شرایط جنگ به‌روزرسانی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتقای قابلیت‌های تسلیحات تهاجمی متناسب با دکترین جدید نیروهای مسلح به‌صورت فعال در وزارت دفاع در حال انجام است.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به گستره تولیدات این وزارتخانه گفت: بیش از یک هزار سامانه، سلاح، تجهیزات و مهمات در ظرفیت تولیدی وزارت دفاع و شبکه همکاران این وزارتخانه قرار دارد که بخشی از این سلاح‌ها و تجهیزات، متناسب با دکترین دفاعی تهاجمی، هم از نظر فناوری ارتقا یافته و هم میزان تولید آنها افزایش پیدا کرده است.

افزایش ۲.۵ برابری ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات

طلایی‌نیک با اشاره به افزایش ظرفیت تولید صنایع دفاعی کشور تصریح کرد: ظرفیت تولید تسلیحات، تجهیزات و مهمات نسبت به پیش از جنگ رمضان به ۲.۵ برابر افزایش یافته است و در برخی تسلیحات نیز میزان افزایش تولید به بیش از سه برابر رسیده است.

وی افزود: این افزایش تولید با رعایت الزامات و ملاحظات امنیتی و با مشارکت بخش خصوصی انجام شده و دقیقاً منطبق با اولویت‌ها و دکترین تعیین‌شده در کشور است.

سخنگوی وزارت دفاع تأکید کرد: اگر دشمن بخواهد محاسبات غلط گذشته خود را مجدداً تکرار و آزمایش کند، قطعاً با سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته‌تر و واکنش سنگین‌تر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

پاسخ ایران به هر تعرض جدید سنگین‌تر خواهد بود

طلایی‌نیک در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای مطرح‌شده علیه کشور و سطح واکنش جمهوری اسلامی ایران در صورت تکرار حمله یا تعرض اظهار کرد: همان‌طور که بارها اعلام شده است، واکنش ایران به هر نوع تعرض و شرارت جدید، با شکست‌های سنگین‌تر دشمن مواجه خواهد شد.

وی افزود: اهدافی که در صورت تکرار تعرض و تجاوز، قابلیت عملیات از سوی نیروهای مسلح را دارند، آماده شده‌اند و تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های موشکی، پهپادی، پدافندی و سایر سامانه‌های هوایی در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد.

سخنگوی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: بنابراین هرگونه محاسبه غلط دشمن، مساوی با شکست‌های سنگین‌تر نسبت به گذشته خواهد بود.

همکاری دفاعی ایران با روسیه و چین در حال تقویت است

طلایی‌نیک در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های دفاعی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین نیز گفت: همکاری و همگرایی راهبردی میان ایران، روسیه و چین مسبوق به سابقه است و ارتباطات فعال میان جمهوری اسلامی ایران و این دو کشور در حوزه‌های گوناگون همواره مورد حمایت هر سه کشور قرار داشته است.

وی افزود: این همکاری‌ها در حوزه دفاعی نیز متناسب با برنامه‌ها و توافقات موجود، مورد حمایت طرفین قرار دارد و برخلاف برخی رویدادهای سال‌های اخیر، همکاری‌های ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین کاهش پیدا نکرده است.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: در برخی زمینه‌ها، همفکری‌ها و تحرکات دیپلماسی دفاعی میان ایران و این کشورها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه روند تقویت خود را ادامه داده است.

طلایی‌نیک تصریح کرد: تبادل نظر میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه و همچنین ایران و چین در حوزه‌های سیاسی و دفاعی همواره در دستور کار قرار دارد و در بخش‌های اجرایی نیز موضوعات مورد توافق و در دستور کار، به‌صورت فعال پیگیری می‌شود.