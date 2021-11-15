۱۵۵۷ جواز تاسیس و ۲۳۶ پروانه بهره برداری صنعتی در یزد صادر شد

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای هزار و ۵۵۷ واحدی که طی هفت ماهه اول امسال جواز تاسیس دریافت کرده اند، بالغ بر ۷۶۹ میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت انجام شده و پیش بینی می شود با بهره برداری از این واحدها، برای ۴۸ هزار و ۸۶۳ نفر اشتغال ایجاد شود.

وی افزود: برای ۲۳۶ واحدی که در هفت ماهه نخست امسال برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است نیز ۵۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده و این واحدها برای ۴ هزار و ۵۳۲ نفر شغل ایجاد کرده اند.

علمدار یزدی با بیان اینکه در سال ۹۹ در مجموع ۳۵۳ پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ۳۷۲۷۴۰۳۹ و اشتغالزایی ۴ هزار و ۴۹۱ نفر در سطح استان صادر شده، عنوان کرد: جوازهای تاسیس صادر شده در سال ۹۹ نیز ۳ هزار و ۵۹۵ مورد با سرمایه گذاری ۴۲۶۲۶۲۴۹۰ و پیش بینی اشتغالزایی برای ۶۷ هزار و ۴۴۴ بوده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر در استان یزد ۳ هزار و ۹۳ واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر هستند و برای ۶ هزار و ۸۳ واحد نیز جواز تاسیس صادر شده است.