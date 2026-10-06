به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لوپاک قبل از سه شنبه در جلسه شورای شهر زنجان با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان شهرداری و مجموعه انتظامی استان، اظهار کرد: تجربه فعالیت‌های مشترک دستگاه‌ها نشان داده است که همکاری و هماهنگی می‌تواند به نتایج ملموسی برای مردم منجر شود.

وی کاهش تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی را یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه دانست و افزود: زمانی که دستگاه‌های مسئول در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و هر مجموعه وظایف خود را در چارچوب یک برنامه هماهنگ دنبال می‌کند، نتیجه آن در نهایت در زندگی مردم دیده خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه مسائل شهری چندوجهی است، تصریح کرد: موضوعاتی مانند ترافیک، سد معبر، تخلفات ساختمانی و برخی مشکلات موجود در هسته مرکزی شهر، مسائلی نیستند که یک دستگاه به تنهایی بتواند آنها را برطرف کند.

حمزه‌لوپاک ادامه داد: برای مدیریت بهتر این مسائل، شهرداری، مجموعه انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید تعامل بیشتری داشته باشند و شورای شهر نیز در این مسیر از اقدامات مشترک حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به حمایت شورای شهر زنجان از همکاری میان شهرداری و نیروی انتظامی گفت: در این دوره هر جا موضوعی برای پیشبرد همکاری‌های مشترک نیازمند مصوبه شورا بوده، اعضای شورا با نگاه مثبت از آن حمایت کرده‌اند.

«شادواره شهروندی»؛ تجربه‌ای برای افزایش نشاط اجتماعی

رئیس شورای شهر زنجان به برگزاری دومین «شادواره شهروندی» اشاره کرد و گفت: این برنامه حدود دو هفته قبل با تلاش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و همراهی بخش‌های مختلف شهرداری برگزار شد و استقبال شهروندان از آن قابل توجه بود.

وی افزود: حضور مردم در این برنامه نشان داد که شهروندان علاوه بر خدمات عمرانی و زیرساختی، به برنامه‌هایی برای گذران اوقات فراغت در محیطی سالم و خانوادگی نیز نیاز دارند.

حمزه‌لوپاک با اشاره به بازخوردهای دریافت‌شده از شهروندان و اصحاب رسانه، اظهار کرد: در جریان برگزاری شادواره، موضوع «شادی حلال» بارها از سوی مردم و اصحاب رسانه مطرح شد و استقبال از فضای ایجادشده نشان داد که می‌توان برای ایجاد نشاط اجتماعی، برنامه‌های متناسب با فرهنگ جامعه طراحی و اجرا کرد.

انتخابات شوراها؛ ابهامی که نباید به مدیریت شهری سرایت کند

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در ادامه به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و گفت: اعضای شورای ششم از ابتدا تلاش کرده‌اند مسائل انتخاباتی را وارد روند فعالیت شورا نکنند و این موضوع تاکنون نیز خللی در انجام وظایف شورا ایجاد نکرده است.

وی افزود: اعضای شورا همچنان با همان جدیتی که از نخستین روز فعالیت دوره ششم داشته‌اند، امور شهر را پیگیری می‌کنند و پروژه‌های عمرانی و برنامه‌هایی که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است، طبق برنامه دنبال خواهد شد.

حمزه‌لوپاک با این حال از نحوه اعلام زمان برگزاری انتخابات شوراها انتقاد کرد و گفت: آنچه در این زمینه برای جامعه شورایی کشور ایجاد شده، بیش از هر چیز ناشی از اعلام تاریخ‌های متعدد و متفاوت است.

وی ادامه داد: ممکن است هر روز در فضای مجازی یا از سوی منابع مختلف، تاریخی برای برگزاری انتخابات مطرح شود، اما این شیوه اطلاع‌رسانی نه‌تنها به شفاف شدن موضوع کمک نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد ابهام و بلاتکلیفی در میان اعضای شوراها می‌شود.

رئیس شورای شهر زنجان تأکید کرد: اگر زمان برگزاری انتخابات مشخص شده است، باید همان تاریخ به‌صورت رسمی اعلام شود و اگر به هر دلیل امکان اعلام زمان قطعی وجود ندارد، بهتر است از مطرح کردن تاریخ‌های متعدد و غیرقطعی پرهیز شود.

وی گفت: جامعه شورایی کشور نیازمند ثبات و شفافیت است و اعلام مکرر زمان‌های متفاوت برای انتخابات، به این مجموعه آسیب می‌زند. ادامه فعالیت شورا تا آخرین روز مسئولیت

حمزه‌لوپاک با تأکید بر اینکه اعضای شورای ششم خود را موظف به ادامه خدمت تا آخرین روز مسئولیت می‌دانند، اظهار کرد: تلاش ما این بوده است که فضای انتخابات وارد کار روزمره شورا نشود و اعضا با این نگاه فعالیت کنند که گویی در روز نخست مسئولیت خود قرار دارند.

وی افزود: تا زمانی که مسئولیت قانونی شورا بر عهده اعضاست، باید وظایف خود را با جدیت انجام دهیم و اجازه ندهیم مسائل انتخاباتی بر روند خدمت‌رسانی به شهروندان تأثیر بگذارد.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو بیان کرد: برنامه‌های هفته‌های آینده شورا و شهرداری مشخص است و پروژه‌هایی نیز برای کلنگ‌زنی و افتتاح در ماه‌های آینده پیش‌بینی شده که باید مطابق برنامه اجرایی شوند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای شورا تلاش می‌کنند موضوع انتخابات هیچ خللی در روند اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری ایجاد نکند و امور شهر با همان روال گذشته دنبال شود.

حمزه‌لوپاک با اشاره به ارتباط میان اعضای شوراهای شهر در نقاط مختلف کشور گفت: با اعضای شوراهای شهرهای مختلف در ارتباط هستیم و مسئله نامشخص بودن زمان انتخابات به یک دغدغه مشترک در میان جامعه شورایی کشور تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: انتظار جامعه شورایی این است که درباره زمان انتخابات، تصمیمی روشن و رسمی اتخاذ شود تا شوراها نیز بتوانند بدون ابهام و حاشیه، وظایف قانونی خود را تا پایان دوره دنبال کنند.