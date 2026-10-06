به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دیلم اظهار کرد: با توجه به احتمال تغییرات شرایط جوی، دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی را داشته باشند و امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز خود را بررسی و ساماندهی کنند.

وی افزود: در زمان وقوع حوادث، سرعت عمل و حضور به‌موقع مدیران و نیروهای عملیاتی اهمیت زیادی دارد و لازم است مدیران دستگاه‌ها ضمن آمادگی برای حضور سریع در محل حادثه، تصمیم‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ کنند.

فرماندار دیلم با تأکید بر ضرورت هماهنگی در اطلاع‌رسانی هنگام وقوع بحران گفت: اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی باید از مسیر مشخص و با هماهنگی ستاد مدیریت بحران انجام شود تا از انتشار اخبار و اطلاعات ناهماهنگ و ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

کاظمی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید نقاط ضعف و نواقصی را که در جریان مانورها و تمرین‌های عملیاتی شناسایی شده است، مورد بررسی قرار داده و برای رفع آنها پیش از وقوع حادثه اقدام کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای آمادگی دستگاه‌های مختلف شهرستان گفت: در این زمینه مانورهای مختلفی توسط آتش‌نشانی‌های شهرداری و اداره بندر برگزار شده و سایر دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز مانورهای تخصصی متناسب با مأموریت‌های خود از جمله مانور «ساعت صفر» را اجرا کرده‌اند.

فرماندار دیلم افزود: تداوم این مانورها و تمرین‌های عملیاتی برای ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌ها، شناسایی نقاط ضعف و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های امدادی و خدمات‌رسان ضروری است و این برنامه‌ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کاظمی خاطرنشان کرد: آمادگی پیش از وقوع بحران، سازماندهی مناسب نیروها و تجهیزات و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها، از عوامل مهم در مدیریت مطلوب حوادث و کاهش خسارت‌های احتمالی است.