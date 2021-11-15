مردی در فارس به خاطر روشن کردن سیگار دخترش را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان بختگان، در این خصوص گفت: بامداد بیستم آبان‌ماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره قتل در کوه‌های اطراف روستای «دهمورد» اعلام شد که بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

سرهنگ احمد رحمانی ادامه داد: بر اساس گزارش مأموران انتظامی در این حادثه دختری ۱۴ ساله براثر اصابت گلوله سلاح شکاری به قتل رسیده بود.

وی با اشاره به انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی، گفت: مأموران بعد از انجام تحقیقات فنی و تخصصی و تحقیقات محلی، متوجه شدند که پدر قاتل فرزندش است.

رحمانی با اشاره به اینکه قاتل در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد، گفت: در مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس شهرستان بختگان گفت: متهم که مردی ۵۰ ساله است، اقرار کرد حین پیاده‌روی کوهستانی همراه با دخترش، زمانیکه قصد داشت سیگارش را روشن کند، سهواً فرزند خود را هدف گلوله قرار داده و کشته است.

رحمانی افزود: متهم به قتل برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شد.