به گزارش خبرگزاری مهر، احداث بزرگراه شمالی ـ جنوبی دوگاز که از تقاطع بزرگراه شهید خرازی در منطقه ۲۲ شهرداری تهران آغاز می‌شود و با عبور از تقاطع‌های بزرگراه شهید همدانی، آزادراه تهران ـ کرج و بزرگراه شهید لشگری به بلوار کرمان خودرو در منطقه ۲۱ می‌رسد، پس از سال‌ها توقف و مواجهه با معارضان متعدد، با پیگیری جدی مدیریت شهری دوره ششم وارد مرحله نهایی اجرا شده و گام‌های نخست و سوم این پروژه در هفته های آتی و در آستانه سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری خواهد شد.

احداث این بزرگراه از دهه ۹۰ شمسی آغاز شد، اما اجرای محور ۳.۵ کیلومتری حدفاصل شمال بزرگراه شهید خرازی تا شمال بزرگراه لشگری، به دلیل وجود موانع و معارضان متعدد در ادوار مختلف مدیریت شهری، عملیاتی نشد. با این حال، از مرداد سال ۱۴۰۳ اجرای این پروژه توسط مدیریت شهری دوره ششم به‌طور جدی دنبال شد و با رفع بخش قابل توجهی از معارضان، عملیات اجرایی در جبهه‌های مختلف سرعت گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، گام‌های اول و سوم پروژه به دلیل رفع زودهنگام معارضان، با سرعت بیشتری پیشرفت کرده‌است و در شهریورماه آماده بهره‌برداری خواهند بود. گام دوم نیز وارد مرحله اجرا شده است، اما به دلیل وجود معارضان، بهره‌برداری از این بخش با تأخیر و در زمان دیگری انجام خواهد شد.

فعال بودن هر سه جبهه کاری پروژه در طول جنگ تحمیلی سوم

یکی از کارگاه‌های عمرانی فعال در طول جنگ تحمیلی سوم، کارگاه پروژه بزرگراه دوگاز بود؛ بزرگراهی که در حال احداث در غرب تهران است و از میان مناطق ۲۱ و ۲۲ عبور می‌کند.

این مناطق به دلیل جایگیری اراضی نظامی زیر بیشترین فشار حملات موشکی دشمن قرار گرفتند، اما در آن روزهای سخت، نیروهای اجرایی پروژه بزرگراه دوگاز با روحیه‌ای جهادی و انقلابی و با کمترین امکانات و بیشترین اراده دست از کار نکشیدند و فعالیت عمرانی در هر سه جبهه کاری پروژه ادامه یافت. تداوم فعالیت کارگاه‌های این پروژه در شرایط جنگی، یکی از جلوه‌های استمرار فعالیت‌های عمرانی شهر تهران در شرایط دشوار و خاص آن دوره به شمار می‌رود.

اجرای تقاطعات چندسطحی و محورهای تندرو و کندرو

پروژه بزرگراهی دوگاز شامل تقاطعات چندسطحی کامل است و عملیات اجرایی آن مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و ترافیکی را دربرمی‌گیرد. این عملیات شامل مسیرهای بزرگراهی شمالی-جنوبی اصلی به صورت رفت و برگشت،کندروهای پیرامونی شرقی-غربی(شهید فهمیده و شهید خرازی)، پانزده دستگاه پل، رمپ‌ها و لوپ‌های توزیع و هدایت ترافیک، زیرگذر، دیوارسازی و شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی است.

این مجموعه اقدامات با هدف ایجاد یک محور شریانی ایمن و روان، کاهش نقاط برخورد ترافیکی و فراهم کردن دسترسی مناسب میان شبکه بزرگراهی و معابر پیرامونی در حال اجراست.

مشخصات گام نخست پروژه

گام نخست پروژه بزرگراه دوگاز به طول ۸۵۰ متر و با عرض ۵۰ متر اجرا می‌شود. این بخش حدفاصل بزرگراه شهید لشکری تا آزادراه شهید فهمیده قرار دارد و از جمله بخش‌هایی است که عملیات اجرایی آن با رفع زودهنگام معارضان با سرعت بیشتری پیش رفت. احداث تندرو و کندرو جنوبی آزادراه شهید فهمیده(حدفاصل وردآورد تا آفرینش۵۵) به طول ۳۰۵۰ مترو احداث چهار دسترسی راستگرد به همراه احداث دو پل مجاور خیابان دارو پخش نیز از سایر بخش های اجرایی است.

گام دوم پروژه؛ احداث محور ۱٫۸۵ کیلومتری دوگاز

در ادامه اجرای پروژه، احداث محور اصلی دوگاز حدفاصل بزرگراه شهید فهمیده تا شهید همدانی به طول ۱٫۸۵ کیلومتر در دستور کار قرار دارد. همچنین احداث دسترسی‌های مورد نیاز به‌همراه کندرو شهید فهمیده از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در گام آتی این پروژه است. اجرای این بخش‌ها درنهایت می‌تواند پیوستگی بیشتری میان محورهای بزرگراهی منطقه ایجاد کرده و شبکه دسترسی غرب تهران را تکمیل کند.

مشخصات گام سوم پروژه

گام سوم پروژه نیز به طول یک کیلومتر و با عرض ۵۰ متر اجرا می‌شود. این بخش حدفاصل بزرگراه شهید همدانی تا شهید خرازی قرار دارد و در چارچوب برنامه اجرایی پروژه بزرگراه دوگاز در حال تکمیل است. احداث کندروی جنوبی بزرگراه شهید خرازی به طول ۱۰۵۰ و احداث چهار دسترسی راستگرد نیز در این بخش عملیاتی شده است.

عملکرد ترافیکی بزرگراه دوگاز

یکی از اهداف اصلی اجرای بزرگراه دوگاز، توزیع متوازن بار ترافیکی در پهنه غربی تهران و ایجاد اتصال ایمن میان مسیرهای شریانی است. این پروژه همچنین با حذف نقاط برخورد و ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح، زمینه کاهش محسوس زمان سفر و مصرف سوخت را فراهم می‌کند. از دیگر آثار ترافیکی اجرای این محور، تکمیل زنجیره دسترسی‌های محلی به مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی همجوار است. همچنین با تفکیک ترافیک عبوری و محلی در قالب فازهای اجرایی ۱ و ۳، ایمنی عبور و مرور در محدوده پروژه ارتقا خواهد یافت.

بر این اساس، مهم‌ترین عملکردهای ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای بزرگراه دوگاز عبارتند از:

توزیع متوازن بار ترافیکی در پهنه غربی و اتصال ایمن مسیرهای شریانی

کاهش محسوس زمان سفر و مصرف

سوخت از طریق حذف نقاط برخورد و ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح تکمیل زنجیره دسترسی‌های محلی به مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی همجوار

ارتقای ایمنی عبور و مرور با تفکیک ترافیک عبوری و محلی در قالب فازهای اجرایی ۱ و ۳

رفع معارضین ملکی پروژه

یکی از مهم‌ترین موانعی که طی سال‌های گذشته روند اجرای بزرگراه دوگاز را با وقفه مواجه کرده بود، وجود معارضان ملکی بود. در جریان اجرای پروژه و با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از این معارضان رفع شده است.

معارضان ملکی رفع‌شده در گام نخست پروژه شامل اراضی بنیاد مستضعفان به مساحت ۴۹٬۵۷۰ مترمربع، دیوار شرکت روزدارو به مساحت ۱۲٬۵۴۰ مترمربع، اراضی تعاونی ارتش به مساحت ۱۰٬۵۵۰ مترمربع و... است. در مجموع، ۷۳٬۵۶۴ مترمربع از معارضان ملکی در گام نخست پروژه رفع شده است.

همچنین در گام سوم پروژه، بخشی از معارضان ملکی مرتبط با اراضی شرکت آب و فاضلاب به مساحت ۴۰۸ مترمربع رفع شده است.

رفع این معارضان، یکی از عوامل اصلی شتاب گرفتن عملیات اجرایی پروژه بزرگراه دوگاز در دوره اخیر مدیریت شهری بوده است.

رفع معارضان تأسیساتی

علاوه بر معارضان ملکی، عملیات رفع معارضان تأسیساتی نیز در مسیر اجرای پروژه انجام شده است. معارضان تأسیساتی رفع‌شده شامل کابل برق هوایی، تیرهای برق و روشنایی، لوله و پمپ و منهول آب، دکل مخابرات، پست برق دکل فشار قوی، تابلو تبلیغاتی، کالورت و پل عابرپیاده بوده است. رفع و جابه‌جایی این تأسیسات، امکان ادامه عملیات عمرانی در مسیر پروژه و اجرای بخش‌های مختلف محور و تقاطعات آن را فراهم کرده است.

با تکمیل گام‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده، بزرگراه شمالی ـ جنوبی دوگاز می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای مهم تکمیل‌کننده شبکه بزرگراهی غرب تهران، نقش قابل توجهی در توزیع بار ترافیکی، اتصال مسیرهای شریانی، کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی تردد در مناطق ۲۱ و ۲۲ ایفا کند.