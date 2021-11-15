۲۳۵ مسکن غرب مازندران دچار آبگرفتگی و خسارت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر آسمانی مقدم عصر دوشنبه در ستاد مدیریت بحران استان با اشاره خسارت ناشی از سیلاب و بارندگی شدید هفته گذشته در غرب استان اظهار داشت: در این حادثه ۲۳۵ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی و خسارت معیشتی شدند.

وی با بیان اینکه همچنین سیلاب به ۲۶ طرح هادی چهار روستای غرب استان خسارت زده است، مجموعه خسارت‌های وارده را ۱۴ میلیارد تومان بیان کرد.

ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران نیز خواستار تخصیص ردیف مستقل برای ساماندهی رودخانه‌های استان شد و گفت: دو هزار کیلومتر نهر در استان جاری دارد.

وی طول رودخانه‌های استان را هفت هزار کیلومتر ذکر کرد و گفت: برای اجرای طرح لایروبی نیازمند تخصیص اعتبارات استانی هستیم.

یخکشی در عین حال میزان بارندگی را بیش زا ۴۳۰ میلی متر ذکر کرد و گفت: اجرای طرح‌های پیشگیرانه سبب شد تا خسارت‌ها کاهش یابد.

محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز با بحران بحران هفته قبل به دلیل پیش بینی‌ها انجام شده و اقدامات پیشگیرانه مدیریت شد، بر ضرورت توجه به پیشگیری بحران در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

وی با اظهار تأسف از ضعف‌های وجود در حوزه راه‌های استان اظهار داشت: راه‌های مازندران در تعطیلات دارای ترافیک ۱۲ ساعته بوده و این نوعی بحران محسوب می‌شود.