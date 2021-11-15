به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی دوشنبه شب با «لوییجی دیمایو»، وزیر امورخارجه و همکاریهای بینالمللی ایتالیا در خصوص وضعیت روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان روابط دیپلماتیک صد و شصت ساله ایران و ایتالیا را پشتوانه خوبی برای توسعه روزافزون مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توصیف و تصریح کرد که دولت جدید ایران مصمم است در فضایی مبتنی بر احترام متقابل و با تکیه بر ظرفیتها و فرصتهای نهفته در مناسبات، همکاری خود با کشورهای دوست از جمله ایتالیا را توسعه دهد.
امیرعبداللهیان با ابراز خشنودی از فراهم بودن بسترهای همکاری دو کشور به ویژه در حوزه صنعت، کشاورزی، پزشکی، علم و فناوری و مانند اینها با توجه به پیوندهای قدیم، بر حفظ و تقویت آن تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ارسال واکسن در قالب کوواکس به ایران را از جمله نکات قابل توجه در همکاریهای دوستانه دو کشور برشمرد.
امیر عبداللهیان با اشاره به موضوع مذاکرات پیشرو در وین، تأکید کرد که تمامی طرفها به این درک مشترک رسیدهاند که آمریکا مقصر اصلی و مسئول وضعیت فعلی است و برخی طرفها در رفتاری غیرمسئولانه با سکوت در مقابل زیادهخواهی آمریکا، در پیش آمدن شرایط غیرقابل قبول فعلی نقش داشتهاند.
وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: دولت جدید ایران دولتی عملگرا و نتیجهمحور است. ما دیدگاهمان را با اطراف مذاکره به اشتراک گذاشتهایم و برای رسیدن به یک توافق خوب آمادهایم. این امر مستلزم بازگشت کامل طرفهای مذاکراتی به تعهداتشان است.
امیرعبداللهیان همچنین در خصوص افغانستان ضمن تأکید دوباره بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولت فراگیر در این کشور، حضور نامشروع و خروج فاجعهبار آمریکا را موجب تشدید اوضاع بحرانی در این کشور و تأثیر منفی آن بر وضعیت انسانی در افغانستان و سرازیر شدن پناهجویان و آوارگان بسیار به ویژه به ایران دانست و افزود: ایران در حال حاضر میزبان حدود چهار میلیون نفر از مردم افغانستان است و لذا ضروری است سازمانهای مسئول بینالمللی به مسئولیتهای خود نسبت به وضع این بیجاشدگان عمل نمایند.
وی همچنین تأکید کرد: تهران آمادگی دارد تا امکانات خود را برای انتقال کمکهای بینالمللی و همچنین سایر کشورها از جمله ایتالیا به افغانستان را به کار بگیرد.
وزیر امور خارجه همچنین شرایط وخیم انسانی در یمن را تشریح و خواستار افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به محاصره و جنگ در یمن شد.
«لوییجی دیمایو» نیز ضمن تأکید بر عزم رُم برای گسترش هرچه بیشتر روابط دوجانبه، با ابراز خرسندی از روند مثبت در ادامه تلاشها برای مذاکرات پیش رو در وین، اظهار امیدواری کرد که این روند به نتایج مطلوب منتهی گردد تا شاهد گسترش بیش از پیش روابط تجاری میان ایران و ایتالیا باشیم.
وزیر خارجه ایتالیا همچنین در این گفتگو در خصوص برخی موضوعات دوجانبه و منطقهای نقطه نظرات خود را بیان کرد.
در پایان دو طرف یکدیگر را به دیدار در پایتختهای یکدیگر دعوت و بر تداوم رایزنیها تأکید کردند.
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