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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۸:۵۵

یک متخصص بیولوژی تولید مثل مطرح کرد؛

افزایش سن ازدواج و هزینه های ناباروری؛سد راه زوجین برای فرزندآوری

افزایش سن ازدواج و هزینه های ناباروری؛سد راه زوجین برای فرزندآوری

یک متخصص بیولوژی تولید مثل گفت: یکی از علل ناباروری زوجین در کشور افزایش سن ازدواج است همچنین هزینه های گزاف درمان ناباروری سبب صرف نظر خانواده ها از فرزندآوری شده است.

محمدحسین نصر اصفهانی، پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل و استاد پژوهشگاه رویان در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص هزینه‌های بالای درمان ناباروری گفت: در حال حاضر در کشور ما به دلیل مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی، امید به زندگی در میان دسته‌ای از جوانان کاهش پیدا کرده است و این مسئله باعث می‌شود که جوانان ازدواج نکنند و اگر ازدواجی هم صورت بگیرد، امید به فرزند آوری در میان آن‌ها کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: اولین اقدام در شرایط فعلی این است که باید با بهبود وضعیت، امید به زندگی را در سطح جامعه و به ویژه در میان جوانان افزایش بدهیم و زیر ساخت‌های مورد نیاز آن را فراهم کنیم.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تصریح کرد: در حال حاضر در کشور ما عده‌ای از زوجین به فرزندآوری تمایل دارند اما مشکل باروری دارند و از پس هزینه‌های گزاف آن برنمی‌آیند. اینگونه بسیاری از زوج‌ها به دلیل هزینه، در آرزوی فرزند باقی می‌مانند عده‌ای هم با دلایل و استدلال شخصی خود، نمی‌خواهند بچه‌دار شوند و از فرزندآوری صرف نظر می‌کنند.

نصر اصفهانی خاطرنشان کرد: یکی از علل مهم ناباروری زوجین در کشور ما ازدواج مردان و زنان در سنین بالا است و بر اساس آخرین آمار رسمی در تحقیقات انجام شده، اعلام شده است که شانس بارداری در سن ۲۲ سالگی حدود ۲۵ درصد است و در سن ۴۰ سالگی حدود ۶ درصد در هر سیکل است و با وضعیت فعلی ساختار جمعیتی در کشور نیازمند تغییر بسیاری از سیاست‌های تعیین شده پیشین در کشور هستیم و جایگزینی آن با سیاست‌های کارآمد و به روز به شدت ضروری و حیاتی است.

وی همچنین یادآور شد: این تصور که در بین برخی از دختران و زنان وجود دارد که من در هر سنی که بخواهم می‌توانم ازدواج کرده و پس از آن بچه دار شوم، واقعیت ندارد و درست نیست و لازم است که چنین مواردی را به جوانان آموزش بدهیم تا دختران و زنان جوان نکات لازم و ضروری از سن مناسب فرزند آوری و شانس باروری را بدانند.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تاکید کرد: آگاه سازی جوانان در موضوع باروری به هنگام و جزئیات مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است و در صدر افراد یک جامعه باید نخست زنان را مد نظر قرار دهیم.

نصر اصفهانی اضافه کرد: سبک زندگی افراد در شانس بارداری و باروری زوجین بسیار مهم و تأثیر گذار است و سلامت فرزندان آینده آن‌ها در گرو سبک زندگی سالمی است که در زندگی خود به طور مستمر و مرتب لحاظ می‌کنند.

وی تصریح کرد: شانس باروری زوجین و همچنین بارداری زنان تحت تأثیر عوامل مختلفی چون تغذیه، شرایط اجتماعی، سلامت جسمانی و ورزش کردن و مواردی از این دست است و زوجین نباید به موارد فوق بی اهمیت باشند.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تاکید کرد: متأسفانه امروزه بسیاری از خانواده‌ها حتی در زمان حضور در پارک‌ها و فضای سبز جهت گذراندن اوقات فراغت و تفریح، استفاده و استعمال قلیان را فراموش نمی‌کنند و از تأثیر آن در ناباروری زوجین و به ویژه زنان اطلاعات خاصی ندارند و یا غافل هستند.

نصر اصفهانی در ادامه یادآور شد: سبک زندگی و نوع رفتار افراد در دوره‌های مختلف زندگی در طول سالیان متمادی، تأثیر خود را نشان می‌دهد و عوارض سبک زندگی غلط و بی اهمیت بودن به سلامت جسم و روح، در نسل‌های بعدی که متولد می‌شوند هم پدیدار می‌شوند.

وی همچنین اظهار کرد: بهترین زمان شروع کار اطلاع رسانی و آگاه کردن دختران و زنان جوان از سنین دبیرستان است و مسئولان مربوطه باید برای این موضوع مهم چاره اندیشی درست و صحیحی را لحاظ کنند.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل خاطرنشان کرد: در دوره‌های مختلف دانشگاهی درسی عمومی با عنوان آموزش پیشگیری از بارداری و باروری در دانشگاه‌های مختلف کشور برای دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی تدریس می‌شد و به نظر می‌رسد که باید در شرایط فعلی درسی را جایگزین کنیم که چگونگی باروری درست، سلامت و به هنگام را به دانشجویان آموزش بدهیم.

نصر اصفهانی در ادامه تاکید کرد: مشکل تنبلی تخمدان در زنان ایرانی بیش از زنان سایر کشورهای جهان وجود دارد و علل عمده آن در مشکلات ژنتیکی و همچنین سبک زندگی غلط زنان خلاصه می‌شود و سندرم نهفته در ژن ایرانی‌ها است که در طول سال‌های پیش هم وجود داشته اما در حال حاضر به دلیل سبک زندگی غلط تشدید شده است و آثار آن به صورت ناباوری ظهور و بروز پیدا کرده است و با اصلاح سبک زندگی قابل درمان خواهد بود.

وی اضافه کرد: در موضوع باروری سبک زندگی و سن آقایان هم مهم و مؤثر است اما تأثیر آن تدریجی‌تر و کمتر است و از مهمترین عوامل ناباروری زوجین هم می‌توان به عوامل مختلف محیطی مثل مصرف و استعمال دخانیات شامل سیگار و قلیان و همچنین پودرهای بدنسازی با ویژه در میان مردان اشاره کرد.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تصریح کرد: سیستم آموزشی ما از دوره دبیرستان و پس از آن در دانشگاه باید آموزش‌های اجباری و عمومی را برای افراد و به ویژه دختران و زنان در نظر بگیرند و یک یا دو واحد درسی را به موضوع تولید مثل مسائل مرتبط با آن و در راستای آگاه سازی و آماده کردن جوانان اختصاص بدهند که حداقل یک تفکر منطقی در جوان‌های امروز جامعه در این باره ایجاد شود.

نصر اصفهانی اضافه کرد: سلامت و بهداشت دو مقوله مهم در سبک زندگی افراد به شمار می‌رود و جوانان نباید در جهت تأمین و حفظ آن‌ها کوتاهی کنند و در غیر این صورت مشکلات و چالش‌های فراوانی را پیش رو خواهند داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سلامت فرزندان آینده هم از موضوعات مهم و حیاتی است و نحوه خوراک، پوشاک و رفتارهای امروز جوانان در سلامت فردای فرزند آن‌ها بسیار مهم و تأثیر گذار است و رابطه سلامت جسمی و روحی والدین با سلامت جسمی و روحی والدین رابطه‌ای تنگاتنگ و مستقیم است.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل یادآور شد: شانس ابتلای فرزند دوم زوجینی که به دلیل سبک زندگی غلط دچار بیماری‌های مختلف هستند به آن بیماری‌ها بسیار بیشتر از فرزندانی است که والدین آن‌ها در سلامت و صحت کامل، به بارداری اقدام می‌کنند و همین نکته اهمیت موضوع اصلاح سبک زندگی افراد و به ویژه زوجین را به خوبی مشخص می‌کند.

کد مطلب 5353350

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