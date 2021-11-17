افزایش سن ازدواج و هزینه های ناباروری؛سد راه زوجین برای فرزندآوری

محمدحسین نصر اصفهانی، پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل و استاد پژوهشگاه رویان در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص هزینه‌های بالای درمان ناباروری گفت: در حال حاضر در کشور ما به دلیل مسائل و معضلات اقتصادی و اجتماعی، امید به زندگی در میان دسته‌ای از جوانان کاهش پیدا کرده است و این مسئله باعث می‌شود که جوانان ازدواج نکنند و اگر ازدواجی هم صورت بگیرد، امید به فرزند آوری در میان آن‌ها کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: اولین اقدام در شرایط فعلی این است که باید با بهبود وضعیت، امید به زندگی را در سطح جامعه و به ویژه در میان جوانان افزایش بدهیم و زیر ساخت‌های مورد نیاز آن را فراهم کنیم.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تصریح کرد: در حال حاضر در کشور ما عده‌ای از زوجین به فرزندآوری تمایل دارند اما مشکل باروری دارند و از پس هزینه‌های گزاف آن برنمی‌آیند. اینگونه بسیاری از زوج‌ها به دلیل هزینه، در آرزوی فرزند باقی می‌مانند عده‌ای هم با دلایل و استدلال شخصی خود، نمی‌خواهند بچه‌دار شوند و از فرزندآوری صرف نظر می‌کنند.

نصر اصفهانی خاطرنشان کرد: یکی از علل مهم ناباروری زوجین در کشور ما ازدواج مردان و زنان در سنین بالا است و بر اساس آخرین آمار رسمی در تحقیقات انجام شده، اعلام شده است که شانس بارداری در سن ۲۲ سالگی حدود ۲۵ درصد است و در سن ۴۰ سالگی حدود ۶ درصد در هر سیکل است و با وضعیت فعلی ساختار جمعیتی در کشور نیازمند تغییر بسیاری از سیاست‌های تعیین شده پیشین در کشور هستیم و جایگزینی آن با سیاست‌های کارآمد و به روز به شدت ضروری و حیاتی است.

وی همچنین یادآور شد: این تصور که در بین برخی از دختران و زنان وجود دارد که من در هر سنی که بخواهم می‌توانم ازدواج کرده و پس از آن بچه دار شوم، واقعیت ندارد و درست نیست و لازم است که چنین مواردی را به جوانان آموزش بدهیم تا دختران و زنان جوان نکات لازم و ضروری از سن مناسب فرزند آوری و شانس باروری را بدانند.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تاکید کرد: آگاه سازی جوانان در موضوع باروری به هنگام و جزئیات مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است و در صدر افراد یک جامعه باید نخست زنان را مد نظر قرار دهیم.

نصر اصفهانی اضافه کرد: سبک زندگی افراد در شانس بارداری و باروری زوجین بسیار مهم و تأثیر گذار است و سلامت فرزندان آینده آن‌ها در گرو سبک زندگی سالمی است که در زندگی خود به طور مستمر و مرتب لحاظ می‌کنند.

وی تصریح کرد: شانس باروری زوجین و همچنین بارداری زنان تحت تأثیر عوامل مختلفی چون تغذیه، شرایط اجتماعی، سلامت جسمانی و ورزش کردن و مواردی از این دست است و زوجین نباید به موارد فوق بی اهمیت باشند.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تاکید کرد: متأسفانه امروزه بسیاری از خانواده‌ها حتی در زمان حضور در پارک‌ها و فضای سبز جهت گذراندن اوقات فراغت و تفریح، استفاده و استعمال قلیان را فراموش نمی‌کنند و از تأثیر آن در ناباروری زوجین و به ویژه زنان اطلاعات خاصی ندارند و یا غافل هستند.

نصر اصفهانی در ادامه یادآور شد: سبک زندگی و نوع رفتار افراد در دوره‌های مختلف زندگی در طول سالیان متمادی، تأثیر خود را نشان می‌دهد و عوارض سبک زندگی غلط و بی اهمیت بودن به سلامت جسم و روح، در نسل‌های بعدی که متولد می‌شوند هم پدیدار می‌شوند.

وی همچنین اظهار کرد: بهترین زمان شروع کار اطلاع رسانی و آگاه کردن دختران و زنان جوان از سنین دبیرستان است و مسئولان مربوطه باید برای این موضوع مهم چاره اندیشی درست و صحیحی را لحاظ کنند.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل خاطرنشان کرد: در دوره‌های مختلف دانشگاهی درسی عمومی با عنوان آموزش پیشگیری از بارداری و باروری در دانشگاه‌های مختلف کشور برای دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی تدریس می‌شد و به نظر می‌رسد که باید در شرایط فعلی درسی را جایگزین کنیم که چگونگی باروری درست، سلامت و به هنگام را به دانشجویان آموزش بدهیم.

نصر اصفهانی در ادامه تاکید کرد: مشکل تنبلی تخمدان در زنان ایرانی بیش از زنان سایر کشورهای جهان وجود دارد و علل عمده آن در مشکلات ژنتیکی و همچنین سبک زندگی غلط زنان خلاصه می‌شود و سندرم نهفته در ژن ایرانی‌ها است که در طول سال‌های پیش هم وجود داشته اما در حال حاضر به دلیل سبک زندگی غلط تشدید شده است و آثار آن به صورت ناباوری ظهور و بروز پیدا کرده است و با اصلاح سبک زندگی قابل درمان خواهد بود.

وی اضافه کرد: در موضوع باروری سبک زندگی و سن آقایان هم مهم و مؤثر است اما تأثیر آن تدریجی‌تر و کمتر است و از مهمترین عوامل ناباروری زوجین هم می‌توان به عوامل مختلف محیطی مثل مصرف و استعمال دخانیات شامل سیگار و قلیان و همچنین پودرهای بدنسازی با ویژه در میان مردان اشاره کرد.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل تصریح کرد: سیستم آموزشی ما از دوره دبیرستان و پس از آن در دانشگاه باید آموزش‌های اجباری و عمومی را برای افراد و به ویژه دختران و زنان در نظر بگیرند و یک یا دو واحد درسی را به موضوع تولید مثل مسائل مرتبط با آن و در راستای آگاه سازی و آماده کردن جوانان اختصاص بدهند که حداقل یک تفکر منطقی در جوان‌های امروز جامعه در این باره ایجاد شود.

نصر اصفهانی اضافه کرد: سلامت و بهداشت دو مقوله مهم در سبک زندگی افراد به شمار می‌رود و جوانان نباید در جهت تأمین و حفظ آن‌ها کوتاهی کنند و در غیر این صورت مشکلات و چالش‌های فراوانی را پیش رو خواهند داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سلامت فرزندان آینده هم از موضوعات مهم و حیاتی است و نحوه خوراک، پوشاک و رفتارهای امروز جوانان در سلامت فردای فرزند آن‌ها بسیار مهم و تأثیر گذار است و رابطه سلامت جسمی و روحی والدین با سلامت جسمی و روحی والدین رابطه‌ای تنگاتنگ و مستقیم است.

این پزشک متخصص بیولوژی تولید مثل یادآور شد: شانس ابتلای فرزند دوم زوجینی که به دلیل سبک زندگی غلط دچار بیماری‌های مختلف هستند به آن بیماری‌ها بسیار بیشتر از فرزندانی است که والدین آن‌ها در سلامت و صحت کامل، به بارداری اقدام می‌کنند و همین نکته اهمیت موضوع اصلاح سبک زندگی افراد و به ویژه زوجین را به خوبی مشخص می‌کند.