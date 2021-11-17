عضویت مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی در شبکه شاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موحدی نژاد مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی با میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش دیدار کرد.

در این دیدار باقری با بیان اینکه افتخار شاگردی حاج آقا قرائتی و درس‌هایی از قرآن را سالهاست دارم گفت: «تنها مؤسسه‌ای که سالهاست در آموزش و پرورش و مدارس حضور فعال دارد و هر مسئول و وزیری با هر سلیقه فکری با آن همراه بوده است مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی و درس‌هایی از قرآن حاج آقا قرائتی است. مؤسسه ترویج در واقع بازو و کمک کار اداره کل قرآن، عترت و نماز در امر اشاعه مفاهیم قرآن کریم در میان دانش آموزان است.

وی در ادامه گفت: مسابقه درس‌هایی از قرآن بخشنامه‌ای نیست و یک کار دلی است از این رو مورد توجه قرار گرفت است ما در برنامه‌های قرآنی دنبال آمار نیستیم ولی تنها برنامه‌ای که آمار واقعی دارد. مسابقه هفتگی درس‌هایی از قرآن است.

باقری گفت: حضور حاج آقا قرائتی و مسئولین مؤسسه و ارائه گزارش عملکرد فعالیت‌ها در گردهمایی‌ها و نشست‌های کارشناسان و مسئولین استان‌ها و مناطق، در واقع تأیید، تاکید و حمایت و پشتیبانی معاونت و اداره کل قرآن از برنامه درس‌هایی از قرآن و مؤسسه است.

ایشان با پیشنهاد مؤسسه مبنی بر گرامیداشت سی سال فعالیت بی وقفه اجرای مسابقه درسهائی از قرآن در مدارس موافقت کرد و اظهار داشت: با تولید برنامه‌های خاص که برگرفته از خاطرات ناب افراد مختلف و کلیپ‌ها و.. باشد موافق هستیم و آمادگی داریم از آنها در شبکه شاد استفاده کنیم همچنین بخشی از صفحات نشریه تربیت قرآن را به این امر اختصاص خواهیم داد.

یاد آور می‌شود در ابتدای این جلسه حجت الاسلام موحدی نژاد مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی ضمن تبریک انتصاب باقری به مدیرکلی قرآن, عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: به زعم اغلب معاونان پرورشی وزرای آموزش و پرورش برنامه درس‌هایی از قرآن مکمل برنامه‌های پرورشی مدارس است. و بیان خاطرات دانش آموزان و اولیای آنان از مشاهده برنامه حاکی از تأثیر پذیری آن در بین خانواده هاست.

وی تاکید داشت مؤسسه ترویج در واقع بخشی از اداره کل قرآن است و نیاز به حمایت و تقویت بیشتر دارد اظهار داشت: مسابقه دانش آموزی درس‌هایی از قرآن با کمک و مساعدت حدود ۳۰ هزار نفر از مروجان و مجریان مسابقه در سطوح استان. منطقه و مدرسه بدون هیچ چشمداشتی و به صورت دلی انجام می‌شود هدف ما این است که همه مدارس حتی با یک دانش آموز تحت پوشش برنامه‌های درس‌هایی از قرآن قرار بگیرند.

موحدی نژاد خاطر نشان کرد که بر اساس درخواست اکثر مسئولین آموزش و پرورش و دانش آموزان و اولیای آنان علاوه بر مقطع متوسطه اول و دوم پایه ششم ابتدایی نیز تحت پوشش برنامه درس‌های از قرآن قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در دوره بیست ونهم مسابقه ۳۷% از دانش آموزان مقطع متوسطه و۴۹% از دانش آموزان پایه ششم ابتدایی تحت پوشش مسابقه بوده است و۱۰% از دانش آموزان از طریق اپلیکیشن آزمون آنلاین مؤسسه در آزمون نهایی شرکت کرده وبا توجه به محدودیت منابع مالی، مؤسسه موفق شده به ۱۸۰۰ نفر از شرکت کنندگان در آزمون نهایی که حد نصاب قبولی را کسب کرده اند کارت هدیه هشتاد هزار تومانی به همراه لوح تقدیر حجت الاسلام والمسلمین آقای قرائتی اهدا کند.

سپس آقا بابایی معاون اداری و مالی و اجرایی مؤسسه با اشاره به حضور ۳۰ سال برنامه درس‌هایی از قرآن در آموزش و پرورش و مدارس گفت: تا بحال همه مسئولین آموزش و پرورش در سطوح مختلف از برنامه حمایت و پشتیبانی کردند. ولی جایگاه قانونی این مؤسسه در آموزش پرورش برای عوامل اجرایی آن مهم است و حضور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و گزارشات عملکردی مؤسسه در مجله ندای رحمت در واقع جایگاه قانونی مؤسسه را تثبیت می‌کند.

حضور و عضویت مؤسسه در شبکه‌های اجتماعی اداره کل مثل شبکه شاد و.. و انعکاس آمار و گزارش‌های خبری مؤسسه در این شبکه‌ها پیشنهاد و تقاضای ملایری مدیر روابط عمومی مؤسسه از باقری بود.

در خاتمه جلسه پیشنهادهای مؤسسه جهت بهبود و سرعت بخشی به برگزاری مسابقه هفتگی درس‌هایی از قرآن در مدارس ارائه شد که باقری با پذیرش آنها موافقت کرد:

*حضور مسئولین مؤسسه در گردهمایی رؤسا و کارشناسان قرآن کشور

*حمایت و تشویق مروجان و مجریان درس‌هایی از قرآن در سطوح استانی و شهرستانی و مدارس

*پی گیری و بررسی برنامه‌های درس‌هایی از قرآن در بازدیدها ی استانی و میدانی اداره کل

*راه یابی دانش آموزان منتخب درس‌هایی از قرآن در مسابقات کشوری اداره کل قرآن.