پیاده روی خانوادگی در بجنورد برگزار می شود

مجید اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیج ورزشکاران با همراهی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برنامههای متعددی را برای ورزشکاران پیش بینی کرده است.
مسئول بسیج ورزشکاران خراسان شمالی ادامه داد: نخستین برنامه نواختن زنگ زورخانه است.
وی افزود: همچنین پویش نذر خون توسط ورزشکاران استان برگزار خواهد شد تا بخشی از بانک خون خراسان شمالی تأمین شود.
اسماعیل زاده دیدار با خانوادههای شهدا و گلباران مزار شهدا را دیگر برنامه این مجموعه عنوان کرد و گفت: برای بانوان ورزشکار کارگاه صیانت از ارزشهای اخلاقی و دینی برگزار خواهد شد.
مسئول بسیج ورزشکاران گفت: برگزاری مسابقه فرهنگی به صورت مجازی و تجلیل از ورزشکاران مروج اخلاق اسلامی دیگر برنامههای مد نظر است.
وی در انتها بیان کرد: طی هفته بسیج پیاده روی خانوادگی برگزار خواهد شد.
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