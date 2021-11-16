  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۰۲

به همت بسیج ورزشکاران؛

پیاده روی خانوادگی در بجنورد برگزار می شود

پیاده روی خانوادگی در بجنورد برگزار می شود

بجنورد- مسئول بسیج ورزشکاران خراسان شمالی به تشریح برنامه های این مجموعه به مناسبت هفته بسیج پرداخت و گفت: پیاده روی خانوادگی و نواختن زنگ زورخانه از جمله این برنامه ها است.

مجید اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیج ورزشکاران با همراهی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برنامه‌های متعددی را برای ورزشکاران پیش بینی کرده است.

مسئول بسیج ورزشکاران خراسان شمالی ادامه داد: نخستین برنامه نواختن زنگ زورخانه است.

وی افزود: همچنین پویش نذر خون توسط ورزشکاران استان برگزار خواهد شد تا بخشی از بانک خون خراسان شمالی تأمین شود.

اسماعیل زاده دیدار با خانواده‌های شهدا و گلباران مزار شهدا را دیگر برنامه این مجموعه عنوان کرد و گفت: برای بانوان ورزشکار کارگاه صیانت از ارزش‌های اخلاقی و دینی برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج ورزشکاران گفت: برگزاری مسابقه فرهنگی به صورت مجازی و تجلیل از ورزشکاران مروج اخلاق اسلامی دیگر برنامه‌های مد نظر است.

وی در انتها بیان کرد: طی هفته بسیج پیاده روی خانوادگی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5353584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها