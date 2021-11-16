پیاده روی خانوادگی در بجنورد برگزار می شود

بجنورد- مسئول بسیج ورزشکاران خراسان شمالی به تشریح برنامه های این مجموعه به مناسبت هفته بسیج پرداخت و گفت: پیاده روی خانوادگی و نواختن زنگ زورخانه از جمله این برنامه ها است.