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۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۹:۲۹

مدیرکل استاندارد البرز خبر داد؛

برخورد استاندارد با کم‌فروشی‌ در محصولات بسته‌بندی‌شده

برخورد استاندارد با کم‌فروشی‌ در محصولات بسته‌بندی‌شده

کرج - مدیرکل استاندارد استان البرز گفت: سازمان استاندارد به طور معمول، وزن مندرج روی بسته‌بندی کالاها را بررسی می‌کند و در صورت عدم انطباق و صحت اطلاعات روی کالا مراتب پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین محتشم صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از یکی از مراکز تولیدی شهرستان کرج در پاسخ به سئوالی در خصوص کنترل اوزان مندرج بر روی بسته‌بندی کالاها اظهار کرد: این طرح هر سال اجرا می‌شود و بر این اساس با نظارت بر بازار بعد از بازرسی و نمون‌ه برداری در صورت عدم انطباق برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر اساس وزنی که بر روی کالا در شده است قیمت‌گذاری می‌کند، وظیفه سازمان استاندارد نیز این است که آنچه را بر روی بسته‌بندی نوشته شده است کنترل کرده تا معلوم شود صحیح است یا نه و در صورت عدم انطباق به طور قطع از طریق رسانه‌ها این مورد را اعلام خواهیم کرد.

مدیرکل استاندارد استان البرز متذکر شد: این برخورد با کالاهایی صورت می‌گیرد که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و وظیفه ما نیز کنترل آنهاست.

کد مطلب 5353862

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