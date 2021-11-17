به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین محتشم صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از یکی از مراکز تولیدی شهرستان کرج در پاسخ به سئوالی در خصوص کنترل اوزان مندرج بر روی بستهبندی کالاها اظهار کرد: این طرح هر سال اجرا میشود و بر این اساس با نظارت بر بازار بعد از بازرسی و نمونه برداری در صورت عدم انطباق برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی بیان کرد: سازمان حمایت از مصرفکننده بر اساس وزنی که بر روی کالا در شده است قیمتگذاری میکند، وظیفه سازمان استاندارد نیز این است که آنچه را بر روی بستهبندی نوشته شده است کنترل کرده تا معلوم شود صحیح است یا نه و در صورت عدم انطباق به طور قطع از طریق رسانهها این مورد را اعلام خواهیم کرد.
مدیرکل استاندارد استان البرز متذکر شد: این برخورد با کالاهایی صورت میگیرد که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و وظیفه ما نیز کنترل آنهاست.
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