۸ میلیون تن کالا توسط ناوگان جاده ای آذربایجان غربی جابجا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی، فروغ فاریابی با اشاره به حمل بالغ بر ۷ میلیون و ۸۳۳ تن کالا در استان اظهار کرد: این مقدار در مدت زمان مشابه سال گذشته افزون بر هفت میلیون میلیون و ۵۲۸ هزار تن کالا بود که در مقایسه از رشد یک درصدی حکایت دارد.

وی افزود: در این مدت تعداد سفر انجام شده برای تناژ حمل شده کالا در استان نیز نزدیک به ۵۲۹ هزار سفر بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که بالغ بر ۵۳۰ هزار سفر بوده کاهش یک درصدی را در تعداد سفر انجام یافته، نشان میدهد.

فاریابی اظهارکرد: میزان کالای اساسی حمل شده در ۷ ماهه اول سال جاری از مبدا بندر امام خمینی (ره) به استان آذربایجان غربی ۲۷۴ هزار تن بوده که توسط ۲۷۰۰ دستگاه ناوگان ارسالی و طی ۱۲ هزار سفر انجام گرفته است.