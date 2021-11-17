آمادگی ایران برای انتقال دانش و فن آوری حوزه شیلات و صنایع معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی» استاندار هرمزگان شامگاه سه شنبه با «ایساک لنین براوو» سفیر کشور نیکاراگوئه در ایران در محل ساختمان استانداری هرمزگان دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار هرمزگان در این دیدار ضمن تحسین روحیه استکبارستیزی و تبریک انتخاب مجدد «دانیل اورتگا» به عنوان رییس جمهور کشور نیکاراگوئه، با بیان اینکه علی رغم نزدیکی دل های دو ملت ایران و نیکاراگوئه، روابط اقتصادی دو کشور طی این سال ها چندان توسعه پیدا نکرده است، اظهار کرد: نخستین گامی که برای توسعه روابط یک ضرورت محسوب می شود، آشنایی با ظرفیت های قابل بهره برداری، نیازها و توانمندی های کشور نیکاراگوئه است.

دوستی، خواستار تسریع در برگزاری نشست اتاق بازرگانی بندرعباس با اتاق بازرگانی نیکاراگوئه شد و گفت: ما در هرمزگان از تمام ظرفیت ها برای تسهیل روابط تجاری و بازرگانی دو کشور استفاده خواهیم کرد.

استاندار هرمزگان همچنین از آمادگی ایران برای انتقال دانش و فن آوری صنعت فولاد و مس به نیکاراگوئه خبر داد و افزود: بندرعباس قطب شیلات ایران است و در حوزه صید، پرورش ماهی و میگو و صنایع فرآوری آبزیان، برای انتقال دانش و صنعت به کشور نیگاراگوئه آمادگی لازم وجود دارد.

وی، همچنین با بیان اینکه انقلاب اسلامی دارای ماهیت ضد امپریالیستی است، گفت: ما از هر انقلاب ضد امپریالیسم حمایت می کنیم.

«ایساک لنین براوو» سفیر کشور نیکاراگوئه در ایران نیز در این دیدار ضمن قدردانی از استاندار هرمزگان به‌دلیل عدم تعویق برگزاری نشست به‌واسطه شرایط حاکم بر استان، اظهار کرد: این نوع برخورد با مسائل نشان دهنده روحیه مردم انقلابی ایراناست ه در هر شرایطی پایبند به وعده ها هستند.

سفیر نیکاراگوئه در ایران با اشاره به اینکه آمریکا تلاش دارد با اعمال فشار به کشوهای انقلابی، آنها را از دستیابی به توسعه و پیشرفت دور نگه دارد، گفت: اتحاد و توسعه روابط بین دو کشور بر علیه اهداف امریکا خواهد بود و همه این تعامل های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باعث افزایش اتحاد بین دو ملت می شود.

وی انتخاب مجدد دانیل خوزه دانیل اورتِگا ساودرا به عنوان رییس جمهور نیکاراگوئه را عاملی برای تداوم تعامل های پیشین بین دو کشور و توسعه روابط فرهنگی، اقتصادی و صنعتی عنوان کرد و افزود: تفاهم نامه همکاری میان موزه های ملی ایران و نیکاراگوئه و مبادله تفاهم همکاری دانشگاهی بین دو کشور به امضاء رسیده اما باید روابط تجاری دو کشور افزایش یابد.

سفیر نیکاراگوئه در ایران ضمن ابراز رضایت از سفر به بندرعباس، گفت: با توجه به نگاه ویژه آیت الله رییسی برای توسعه روابط دو کشور، برقراری رابطه خواهرخواندگی بین دو شهر بندرعباس و بندر کورینتو می تواند علاوه بر نزدیکی بیشتر بین دو کشور ایران و نیکاراگوئه، در توسعه روابط تجاری و اقتصادی این دو شهر بندری نقش بسزایی خواهد داشت.

«ایساک لنین براوو» همچنین استفاده از ظرفیت های فرهنگی دو کشور را مورد تأکید قرار داد و خواستار برگزاری هفته فرهنگی هرمزگان و برپایی نمایشگاه صنایع دستی بندرعباس در این کشور شد.

سفیر نیکاراگوئه در ایران، گفت: این آمادگی وجود دارد که یکی از خیابان ها یا پارک های مهم شهر کورینتو به نام بندرعباس یا ایران نامگذاری شود.

وی، گفت‌وگوی اولیه درخصوص نحوه تبادلات تجاری و ظرفیت های سرمایه گذاری دو کشور با اتاق بازرگانی بندرعباس را مفید ارزیابی و عنوان کرد: تلاش می کنیم تا دو هفته آینده نشست مجازی اتاق بازرگانی بندرعباس با اتاق بازرگانی نیکاراگوئه با حضور صالحی سفیر ایران در نیکاراگوئه برگزار شود.

«ایساک لنین براوو» گفت: به‌زودی سرمایه گذاران بندرعباس به نیکاراگوئه سفر خواهند کرد و از نزدیک با ظرفیت های این کشور آشنا شوند.

وی، نیکاراگوئه را کشوری با ظرفیت های غنی حوزه منابع طبیعی و معدنی عنوان و تصریح کرد: هم اکنون برخی کشورها برای بهره برداری از این منابع و استخراج آن اعلام آمادگی کرده اند اما ترجیح می دهیم کشورهای دوست مانند ایران وارد سرمایه گذاری در این حوزه شوند.

استفاده از دستاوردهای حوزه شیلات هرمزگان برای توسعه این صنعت در کشور نیکاراگوئه از دیگر درخواست سفیر این کشور در دیدار با استاندار هرمزگان بود.