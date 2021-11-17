برگزاری ۱۲۰۰عنوان برنامه در چهارمحال وبختیاری به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌محمد اکبری ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با اشاره به اجرای طرح شهید سپهبد قاسم سلیمانی در دوران شیوع کرونا، اظهار کرد: هفت ورزشگاه سپاه استان به منظور تاسیس مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در شهرستان های «شهرکرد»، «فارسان»، «بروجن» و «لردگان» در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هفت گروه جهادی در حوزه واکسیناسیون در سراسر استان فعال است، عنوان کرد: بخش زیادی از مردم چهارمحال و بختیاری واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و این مهم نشان دهنده آن است که نیاز به افزایش مراکز واکسیناسیون در استان نیست.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری از برگزاری هزار و ۲۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج در استان خبر داد و تصریح کرد: غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از فعالان جهادی در حوزه کرونا وهمایش سران و طوایف به منظور وحدت اقوام از جمله برنامه های مهم در این هفته است.

آمادگی ۴۰ گروه جهادی برای بازسازی مناطق زلزله زده

سردار اکبری با اشاره به زلزله ۵.۷ ریشتری «بازفت»، ادامه داد: طی هفته گذشته بیش از ۴۰۰ بسته معیشتی در بین نیازمندان و آسیب دیدگان زلزله در شهرستان «کوهرنگ» توزیع شده است.

وی با بیان اینکه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی در بین زلزله زدگان توزیع شده است، گفت: ۴۰ گروه جهادی در حوزه عمرانی برای ساخت منازل زلزله زدگان اعلام آمادگی کرده است.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برای ساخت منازل توسط جهادگران باید پروانه ساخت توسط مالکان گرفته شود، گفت: ساخت شش ساختمان در مرکز «بازفت» توسط جهادگران آغاز شده است.

سردار اکبری با بیان اینکه سپاه و بسیج محدودیتی برای ساخت و ساز ندارد، اظهار کرد: بیش از ۶۰۰ واحد مسکونی در استان نیاز به بازسازی دارد.

وی افزود: مردم چهارمحال و بختیاری همیشه در ارتباط با کمک به استان‌های دیگر پیش قدم بوده و امروز خود دچار حادثه شده و نیازمند کمک هست.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه انتظار است مردم پای کار بیایند، گفت: برخی شهرستان‌های استان شرایط کوهستانی و صعب العبور دارند و با شرایط سخت زندگی می کنند که نیازمند توجه و کمک هستند.