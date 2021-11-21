جوانان آلمان تعصب کمتری در مقابل مسلمانان و باورهای اسلامی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک، تحقیقات جدید در آلمان نشان می‌دهد که تعصب به اسلام در میان جوانان آلمانی کمتر از افراد مسن است. این تحقیقات توسط سازمان جوانان کلیسای انجیلی صورت گرفته و نتایج آن به تازگی در کنفرانس سالانه شبکه بررسی اسلام‌هراسی و نژادپرستی علیه مسلمانان در آلمان مطرح شده است.



بر اساس مطالعه جدید سازمان جوانان کلیسای انجیلی که با نام «چشم‌اندازی درباره جامعه، دین و بحث‌های اسلامی» صورت گرفته است، جوانان آلمان نسبت به افراد مسن تعصبات کمتری در مقابل مسلمانان و باورهای اسلامی دارند. در این میان، حتی جوانانی که والدین‌شان تحصیلات بالاتری دارند، تعصب کمتری به این دین و پیروان آن دارند.

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این مطالعات از فوریه تا آوریل سال جاری بر روی جوانان ۱۴ تا ۲۹ سال انجام و نتایج آن در کنفرانس سالانه شبکه بررسی اسلام‌هراسی و نژادپرستی علیه مسلمانان مطرح شد. هر چند نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که نسل جدید آلمانی‌ها نگرش بهتری نسبت به اسلام دارند& اما هنوز هم بخشی از جمعیت آلمان نسبت به اسلام موضع سختی دارند.

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چند ماه پیش، نظرسنجی جدید مؤسسه تحقیقاتی دیموسکاپی النسباخ در آلمان نشان داد که ۶۵ درصد از آلمانی‌ها بر این باورند که حق آزادی مذهب به همان اندازه که برای مسیحیان و اعضای سایر ادیان صدق می‌کند باید برای مسلمانان نیز صدق کند. اما ۱۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی هیچ حقی برای مسلمانان در آلمان قائل نبودند.

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از سوی دیگر، ۲۸ درصد از آن‌ها اسلام را یک تهدید می‌دانستند، در حالی که اکثریت معتقد بودند که فقط گروه‌های خاصی در اسلام تهدید به شمار می‌روند و حتی ۵ درصد نیز اسلام را هیچ‌گونه خطری نمی‌دانستند. در این میان، ۲۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نیز فکر می‌کردند که همه حملات تروریستی در غرب، کار اسلام‌گرایان است.

