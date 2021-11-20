پهنای باند اینترنت در ۳۵ روستای کردستان ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت اظهار کرد: عملیات برگردان در روستاهای «گلالی» و «وینسار» قروه از بستر فایبر هوم بر روی CWDM اجرا شده و میزان ۱۰۰ مگابایت پهنای باند به آنها اختصاص داده شد.

وی نصب سوئیچ در مرکز «کلکان» با UPLINK 1000 مگ و برگردان روستاهای «کلکان»، «آب باره»، «عالیجان»، «بست»، «بناوچان»، «توکلان»، «دره وزان»، «شریف آباد»، «گل قلعه»، «کانی سفید»، «کیله کبود»، «ظفر آباد»، «چول بلاغ «و «کتک» را از دیگر پروژه‌های انجام شده دانست.

حکمت به نصب سوئیچ در مرکز «کوله» دیواندره اشاره کرد و اظهارداشت: هزار مگابایت پهنای باند به روستاهای «قجر»، «هزارکانیان»، «زاغه علیا و سفلی»، «آغ بلاغ»، «ابراهیم آباد «، «زاغه» و «کپک» اختصاص یافت.

مدیر مخابرات منطقه کردستان همچنین به نصب سوئیچ در مرکز «سنته» سقز و اختصاص هزار مگابایت پهنای باند به شهر «صاحب» و روستاهای «باشماق»، «گورباباعلی»، «کرفتو» و «قلعه کهنه» اشاره کرد.

حکمت افزود: در مرکز «بوریدر» سوئیچ اختصاصی نصب شده و میزان هزار مگابایت پهنای باند به روستاهای «بوریدر»، «چشمیدر»، «دژن»، «پایگلان»، «بیساران» و «هرسین» تعلق گرفت.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و زحمات همکاران حوزه انتقال در منطقه خاطر نشان کرد: این مجموعه با بهره گیری از تمام توان و پتانسیل‌های موجود در راستای ارائه خدمات با کیفیت تر به مشتریان همت می‌گمارد.

حکمت با اشاره به نیاز روز افزون مشتریان به بسترهای دیتا و انجام امورات خود بر این بستر تصریح کرد: با توجه به اولویت‌های در نظر گرفته شده، پروژه‌های مختلفی در سطح استان اجرا خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه کردستان توسعه و افزایش پهنای باند به میزان قابل توجه در ۳۵ روستای فوق را نمونه بارز این اقدامات اعلام کرد.