آمار واکسیناسیون دانشجویان و اساتید دانشگاه علامه

علی آدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آموزش حضوری دانشجویان این دانشگاه توضیح داد و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده آموزش حضوری دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم ورزشی ورودیهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، از هفته اول آذرماه (۶ آذر) آغاز میشود.
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نگرانیها درباره اسکان دانشجویان غیربومی در خوابگاههای دانشگاه گفت: یکی از مهمترین چالشهای آموزش حضوری، ارائه تسهیلات رفاهی و خوابگاهی به دانشجویان غیربومی است که بر اساس گزارش معاونت دانشجویی تعداد دانشجویان غیربومی گروههای هدف ۳۷۳ نفر است و ظرفیت خوابگاهها در شرایط کرونا و با رعایت پروتکلهای بهداشتی هزار و ۷۲۲ اعلام شده است؛ بنابراین مشکلی از حیث اسکان دانشجویان غیربومی در فاز اول آموزش حضوری وجود ندارد.
نتایج خوداظهاری اساتید درباره واکسیناسیون/۶۸ درصد اساتید دو دز را تزریق کردهاند
وی در ادامه واکسیناسیون کامل هر دو دز گروه هدف اعم از کارمندان و دانشجویان را یکی از الزامات آموزش حضوری عنوان کرد و گفت: بر اساس پرسشنامه خوداظهاری اساتید و بنا بر گزارش مرکز یادگیری الکترونیک، ۹۵۸ نفر معادل ۹۳ درصد اساتید واکسن دریافت کردهاند و ۷۱ نفر معادل ۷ درصد اساتید واکسن نزدهاند. همچنین ۶۸ درصد اساتید دو دز واکسن و ۲۵ درصد اساتید یک دز را دریافت کردهاند. در مجموع هزار و ۲۹ نفر به این پرسشنامه پاسخ دادهاند.
۱۲ درصد دانشجویان واکسن نزدهاند
آدمی به آمار واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه علامه بر اساس خوداظهاری آنها اشاره کرد و گفت: ۸ هزار و ۶۸۸ دانشجو به پرسشنامه واکسن پاسخ دادهاند که ۸۸ درصد دانشجویان یعنی ۷ هزار و ۶۳۲ نفر واکسن زدهاند و ۱۲ درصد واکسن نزدهاند. همچنین از این تعداد ۵۶ درصد یعنی ۴ هزار و ۸۸۱ نفر که دو دوز واکسن را دریافت کردهاند و ۳۶ درصد معادل ۲ هزار و ۵۷۱ نفر یک دز واکسن تزریق کردهاند.
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه رعایت پروتکلهای بهداشتی و تامین اقلام بهداشتی برعهده معاونت دانشجویی و مرکز بهداشت دانشگاه است، تصریح کرد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مرحله تدوین و تصویب پروپوزال، پایان نامه و رساله هستند به صورت دورهای با توجه به ظرفیت باقی مانده خوابگاهها اسکان داده میشوند و امکان حضور در فضاهای آموزشی برای آنها فراهم است.
شرط اسکان دانشجویان غیرایرانی در خوابگاهها
وی در ادامه اعلام کرد که دانشجویان غیرایرانی گروههای هدف (دانشجویان دکتری و دانشجویان رشته علوم ورزشی در مقطع کارشناسی) در صورت واکسیناسیون کامل در خوابگاهها اسکان داده میشوند.
جلسات دفاع از رسالههای دکتری حضوری است
این مقام مسئول دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه جلسات دفاع از رسالههای دکتری به صورت حضوری خواهد بود، گفت: جلسات دفاع از پایان نامههای ارشد نیز به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
آزمون جامع دکتری در نیمسال اول هم حضوری برگزار میشود / آزمونهای پایانی حضوری است
آدمی با بیان اینکه آزمونهای پایانی دانشجویان گروههای هدف به صورت حضوری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: آزمون جامع در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع دکتری به صورت حضوری برگزار میشود. کلاسها و امتحانات سایر دانشجویانی که مشمول نیستند، مثل نیمسال گذشته به صورت مجازی برگزار میشود.
وی بیان کرد: در صورت تقاضا برای برگزاری برخی کلاسها در سایر مقاطع تحصیلی به صورت حضوری حسب اعلام رئیس دانشکده، با تایید معاونت آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
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