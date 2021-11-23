بمباران سنگین ائتلاف سعودی علیه مردم یمن پس از تظاهرات ضدآمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنگنده‌های ائتلاف سعودی مناطق مختلفی از یمن را زیر آتش بمباران گرفتند.

در همین ارتباط در نتیجه بمباران ائتلاف سعودی در روستای المریر شهر حبس استان الحدیده، منزل یکی از شهروندان یمنی با نام «عبدالله شریان» هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک مرد و یک جنین در شکم مادرش کشته و مادر هم به شدت زخمی شد.

همچنین مناطق الرقو و آل الشیخ در شهر مرزی منبه در استان صعده نیز زیر آتش توپخانه ای ائتلاف سعودی قرار داشت که در نتیجه آن چهار شهروند یمنی به شدت زخمی شدند.

دو شهر صرواح و الجوبه استان مارب نیز طی ۲۴ ساعت ۳۰ بار از سوی ائتلاف سعودی بمباران شد و در استان الحدیده نیز شهر حبس پنج مرتبه و شهر حرض استان حجه نیز دو بار از سوی ائتلاف نظامی عربستان سعودی بمباران شدند.

این حملات در حالی انجام شد که صبح همان روز شهروندان یمنی در صعده و دیگر استان‌های این کشور از جمله تعز، حجة، عمران، البیضاء، ریمه و أب تظاهرات کردند.

این تظاهرات علیه آمریکا و با این شعار که واشنگتن در پشت پرده فشارهای اقتصادی و نظامی و استمرار خصومتها و محاصره یمن قرار دارد، برگزار شد.

کمیته سازماندهی اعتراضات از مردم یمن خواسته بود که در تظاهرات علیه فشارهای نظامی آمریکا شرکت کنند.

در همین راستا، «عبدالله بن عامر» معاون اداره ارشاد وزارت دفاع یمن اعلام کرد که این اداره طی روزهای آینده نقش آمریکا در جنگ یمن را مستند خواهد کرد. این اقدام شامل مستند کردن نقش آمریکا در تأمین تسلیحاتی، حمایتهای لجستیکی و مدیریت عملیات هوایی و تمامی گام‌های این کشور که آمریکایی بودن ائتلاف متجاوز تحت سرکردگی عربستان را تأیید می‌کند، است.