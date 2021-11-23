صعود چشمگیر استقلال خوزستان به لطف ۳ پیروزی متوالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان با سهراب بختیاری زاده در لیگ دسته اول روزهای خوبی را تجربه می‌کند و آنها در هفته هفتم توانستند سومین پیروزی متوالی خود را به دست آورده تا با صعود چشمگیری در جدول به تیم‌های بالانشین و مدعی نزدیک شوند.

آبی پوشان خوزستان که سابقه قهرمانی در لیگ برتر و حضور در لیگ قهرمانان آسیا را هم دارند، پس از شروع نه چندان خوب در رقابتهای این فصل لیگ یک که با ۲ شکست و ۲ مساوی و کسب تنها ۲ امتیاز از ۴ بازی همراه بود، با ۳ پیروزی متوالی و کسب ۹ امتیاز به رده هفتم جدول صعود کرد.

شاگردان بختیاری زاده در هفته چهارم تن به شکست ۳ بر صفر مقابل آرمان گهر دادند که این آخرین شکست آنها بود و پس از آن توانستند ابتدا در دربی خوزستان استقلال ملاثانی را با نتیجه یک بر صفر، سپس شاهین بوشهر را با نتیجه ۳ بر صفر و سرانجام در هفته هفتم ماشین سازی تبریز را با نتیجه ۲ بر یک مغلوب کنند تا صعود چشمگیری در جدول رده بندی داشته باشند.

آبی پوشان خوزستان در هفته هشتم میزبان ملوان صدرنشین هستند که قطعاً کار ساده‌ای را برای تداوم پیروزی‌های سریالی خود مقابل شاگردان مازیار زارع ندارند. استقلال اهواز در صورت پیروزی احتمالی برابر ملوان می‌توانند رسماً به صف مدعیان این فصل اضافه شوند.