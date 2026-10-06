اعلام زمان تشییع شهدای مدافع امنیت در ساری و آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران، مراسم وداع با پیکر شهید امیرحسین قاسمی امشب ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه در میدان امام حسین (ع) ساری و همزمان با اجتماع مردمی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید نظام دست‌گشاد نیز امشب در میدان ۱۷ شهریور آمل و در کنار تجمع مردمی برگزار می‌شود.

مراسم تشییع پیکر هر دو شهید، فردا چهارشنبه ۱۵ مهرماه از ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد جامع ساری به سمت میدان شهدای این شهر برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری مراسم در ساری، پیکر شهید امیرحسین قاسمی برای خاکسپاری به روستای امره ساری منتقل می‌شود.

همچنین پیکر شهید نظام دست‌گشاد به آمل انتقال یافته و آیین تشییع وی از ساعت ۱۳ از مقابل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان آمل به سمت گلزار شهدای این شهر برگزار خواهد شد.

مسئولان انتظامی مازندران از مردم برای حضور در آیین‌های وداع و تشییع این دو شهید دعوت کرده‌اند.