تداوم ناپایداری جوی و احتمال رگبار در کرمانشاه تا پنجشنبه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ادامه فعالیت سامانه ناپایدار حاکم بر جو منطقه، شرایط جوی استان کرمانشاه تا روز پنجشنبه همچنان ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: آسمان استان طی این مدت در برخی ساعات نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و وزش باد نیز در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال وقوع گردوخاک محلی گفت: در کنار وزش باد، در برخی ساعات شاهد شکل‌گیری گردوخاک محلی خواهیم بود و شرایط جوی در نواحی مختلف استان می‌تواند تحت تأثیر این وضعیت قرار گیرد.

زورآوند تصریح کرد: پاره‌ای نقاط استان طی روزهای پیش‌رو با رگبار باران و رعدوبرق همراه خواهد بود و احتمال بارش امروز سه‌شنبه در نیمه غربی، مناطق مرکزی و نواحی شمالی استان بیشتر است.

وی با اشاره به وضعیت نواحی مرزی استان خاطرنشان کرد: تقویت جریان‌های غربی که اوایل وقت امروز نیز مشاهده شد، احتمالاً از ساعاتی از عصر امروز تا ظهر فردا موجب غبارآلود شدن مجدد هوای مناطق مرزی خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین درباره تغییرات دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا تا پایان هفته در بیشتر نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت و نوسان قابل توجهی برای دمای مناطق مختلف استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند در پایان بر تداوم ناپایداری‌های جوی در استان تا روز پنجشنبه تأکید کرد و گفت: رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد و در برخی مناطق گردوخاک محلی، مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار طی این مدت خواهند بود.