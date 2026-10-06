کمک به دانش آموزان نیازمند استان سمنان؛ هیچ کس از تحصیل محروم نشود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالله‌زاده صبح سه‌شنبه در مراسم محوری و استانی جشن عاطفه‌ها در دبستان بوستان سمنان با اشاره به اهمیت فرهنگ کمک و یاری‌رسانی، اظهار کرد: کمک کردن و یاری کردن چیزی است که همه ما باید آن را یاد بگیریم و در جامعه امروز آن را تمرین کنیم.

وی افزود: نباید اجازه دهیم کسی در جامعه احساس تنهایی کند و خدای ناکرده فردی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل و درس خواندن باز بماند؛ چراکه ممکن است تهیه یک خودکار، مداد، پاک‌کن یا دفتر برای بسیاری از دانش‌آموزان کار ساده‌ای باشد، اما در همین جامعه افرادی هستند که به دلیل شرایط مالی نمی‌توانند یا به سختی می‌توانند این وسایل ضروری تحصیل را فراهم کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل دانش‌آموزان، تصریح کرد: باید کاری کنیم که همه دانش‌آموزان بتوانند شاد باشند و از شرایط لازم برای تحصیل برخوردار شوند و هیچ مانعی، به‌ویژه مشکلات مالی، مسیر آموزش و رشد آنان را متوقف نکند.

عبدالله زاده به اقدام زیبای دانش‌آموزان دبستان بوستان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: این دانش آموزان از دسترنج خود و محصولاتی که روز گذشته تهیه و به فروش رسانده‌اند، برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند مشارکت کرده‌اند که این اقدام، نمونه‌ای ارزشمند از آموزش عملی فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی به کودکان است.

در این مراسم دانش آموزان و خانواده های آنان همچنین جمعی از مسئولان استانی وشهرستانی حاضر در مراسم به دانش آموزان نیازمند در قالب جشن عاطفه ها کمک های نقدی و غیرنقدی کردند.