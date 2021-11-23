پیروزی پرگل تیم فوتبال زیر ۱۵ سال ایران مقابل قرقیزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر ۱۵ سال ایران در آخرین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کافا) به میزبانی تاجیکستان امروز سه شنبه موفق شد تیم قرقیزستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست بدهد.

در این مسابقه اسماعیل قلی زاده (۲ گل)، سمیر حبوباتی، عرفان درویش عالی، رضا قندی پور، کسری طاهری (۲ گل) و علی رحمان نژاد برای ایران گلزنی کردند.

تیم زیر ۱۵ سال ایران با هدایت وحید امیری در این رقابت‌ها برابر ازبکستان پیروز و مقابل تاجیکستان به تساوی رسیده بود.

با برد در این مسابقه، ایران ۷ امتیازی شد و برای تعیین قهرمان این دوره از مسابقات باید منتظر نتیجه بازی تاجیکستان با ازبکستان باشد.