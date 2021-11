بررسی گروه تروریستی داعش از حیث مطالعات استراتژیک در یک کتاب

این اثر ترجمه مجموعه مقالاتی برگرفته از کتاب Strategic Studies A Reader, Edited by Thomas G. Mahnken and Joseph A. Maiolo, First published ۲۰۰۸ by Routledge است. از آنجا که بررسی گروه تروریستی داعش از حیث مطالعات استراتژیک بسیار حائز اهمیت است، لذا مترجم بخشی نیز برای بررسی این موضوع به مجموعه مقالات حاضر اضافه کرده است.

کتاب «بررسی‌های استراتژیک (از جنگ‌های کلاسیک تا استراتژی داعش)» دارای پنج بخش و ۱۲ فصل با عناوین زیر است:

بخش اول: نظریه راهبردی

بخش دوم: تفسیر کلاسیک از نظریه راهبردی

بخش سوم: جنگ‏های نامنظم وجنگ‏های کوچک

بخش چهارم: جنگ‏های آینده، راهبردهای آینده

بخش پنجم: پیش‌‏بینی استراتژیک از آیندة تروریسم (مطالعه موردی داعش)

«بررسی‌های استراتژیک (از جنگ‌های کلاسیک تا استراتژی داعش)» حاصل تلاش نویسندگان و اساتید سرشناس در حوزه مطالعات استراتژیک است که موضوعات مهم راهبردی را بررسی و تحلیل کرده‌اند. اثر نامبرده تلاش می‌کند خلائی را که دانشجویان مطالعات راهبردی در حوزه نظری و عملی احساس می‌کنند، پر کند. اثر حاضر شامل مقاله‌های نظری و پژوهشی درباره موضوعات و ایده‌های کلیدی در حوزه مطالعات راهبردی است.

این کتاب میان مقاله‌های نظری و مطالعات موردی توازن برقرار کرده و از این رو مطالعه آن برای همه دانشجویان مطالعات راهبردی، امنیت بین‌الملل و جنگ مدرن و نیز برای دانشجویان نظامی حرفه‌ای ضروری است. آشنایی با مسائل نظامی و راهبردی جزو سرفصل‌های دروس دانشجویان روابط بین‌الملل است و لذا می‌تواند منبع خوبی برای این واحد درسی باشد.

نویسندگان این کتاب در حوزه‌های متفاوتی تخصص دارند و در رشته‌های دانشگاهی متفاوتی سرشناس هستند؛از ریاضیات گرفته تا تاریخ و از اقتصاد تا مردم‌شناسی. در نتیجه، دانشجویان در این مجموعه با انواع سبک‌های نوشتاری و روش‌شناسی روبه‌رو خواهند شد که نشان‌دهنده اهمیت راهبرد به عنوان یک رشته دانشگاهی و دغدغه جهان امروز است.

چاپ نخست این کتاب در ۳۵۹ صفحۀ وزیری، شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۱۴۰.۰۰۰ تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقمندان این حوزه قرار گرفته است.