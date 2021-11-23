بزرگداشت یوم الله ۹ دی به صورت ویژه در استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری مراسم نهم دی ماه در استان تهران اظهار داشت: ایام حماسه ۹ دی مناسبت مهمی است که باید به بهترین شکل ممکن گرامی داشته شود، چرا که اهمیت حماسه ۹ دی بر کسی پوشیده نیست و امسال از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: ۹ دی ۸۸ بود که مردم آمدند و در دفاع از ولایت بساط فتنه را جمع کردند و این روز جلوه و تجلی ولایتمداری بود، سالگرد حاج قاسم سلیمانی، ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س)، هدف قرار دادن عین الاسد با ایام دهه بصیرت و نهم دی مقارن شده است که باید به بهترین شکل ممکن مراسم برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه دشمن به بهانه‌های مختلف جایگاه ولایت را هدف گرفته است، به ۱۳ دی و سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و عنوان کرد: همه باید بدانیم که حاج قاسم ذوب و فانی در ولایت بود و باید این مهم را در نظر داشته باشیم، امروز همه با هر گرایش سیاسی و جناحی اذعان دارند که حاج قاسم از نظر رشادت و ایثار و ولایتمداری بی بدیل بود.

لازم به ذکر است که در این جلسه مقرر شد تمام دستگاه‌ها و مجموعه‌های تأثیر گذار پیش بینی برنامه‌های مناسب یوم الله ۹ دی داشته و در جلسات آتی ارائه نمایند.