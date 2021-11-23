ظرفیت هنر می تواند جامعه را به سمت آرمانها حرکت دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی شامگاه سه شنبه در نشست با جمعی از هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: یک خبر خوب، یک فیلم کوتاه خوب، یک تصویر و عکس ماندگار و خوب، و یا یک اثر ماندگار سینمایی می‌تواند یک حرکت اساسی بوده و یک مسیر را باز می‌کند.

وی بیان داشت: این هنر گاهی در یک شعر تجلی پیدا می‌کند و به گفته رهبر معظم انقلاب، یک شعر گاهی به اندازه ساعت‌ها سخنرانی اثر دارد.

حجت الاسلام عزت زمانی با بیان اینکه گاهی یک سبک ماندگار است و گاهی یک سبک زمزمه زبان جوانان و نوجوانان ماست، گفت: باید زمزمه‌هایی تولید کرد که همه جوانان ما این زمزمه‌ها را بشنوند و تکرار کنند.

وی افزود: فراتر از این گاهی در عرصه‌های مختلف تبلیغی اجتماعی، این فضا تبلور دارد و به عنوان مثال می‌توان از فضای هنر برای تقویت وحدت در کشور استفاده کرد.

حجت الاسلام عزت زمانی اظهار داشت: مساله وحدت یک مسئله کلیدی و راهبردی در کشور است و وحدت یک تاکتیک یا اتفاق مقطعی نیست و تمدن اسلامی جز با وحدت محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه وحدت یک کار پایه‌ای و کلیدی است، گفت: ما سال‌ها داریم درباره وحدت حرف می زنیم و اما گاهی یک کار هنری مفهوم وحدت را بیان می‌کند و تأثیر شگرفی دارد.

حجت الاسلام عزت زمانی افزود: دشمن به دنبال تفرقه در بین‌امت اسلامی و هم در بین شیعه و سنی و حتی در درون جامعه شیعه است و یک تصویر و عکس می‌تواند تأثیر خیلی مهمی در اتحاد داشته باشد، چنانچه در سال‌های قبل یک تصویر توانست به اندازه صدها سخنرانی تأثیر گذار باشد و ابزار هنر در این کار بسیار مهم است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات کشور با بیان اینکه فضای مجازی نیز یک ظرفیت حقیقتی است و نسل آینده ما دارد در این فضا زندگی می‌کند، گفت: این نسل دارد در این فضا نفس می‌کشد و چنانچه ما نتوانیم از این فضا استفاده کنیم در آینده گفتگو با این نسل برای ما سخت می‌شود و دنیا به شدت در حال تغییر است و ما نسلی بعد از خود داریم که این فضا را تجربه می‌کند و امروز اگر در سازمان تبلیغات از تولید فاخر حرف می زنیم باید این نسل بتواند با این تولیدات ارتباط برقرار کند.

حجت الاسلام عزت زمانی افزود: هنر می‌تواند حتی احکام را نیز شیرین‌تر به نسل جوان منتقل کند و گره خوردن این امر با ایجاد محتوای فاخر ارزشمند است.