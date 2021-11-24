رسیدگی به مشکلات ۱۱۰ نفر از مراجعان در دیدار مردمی دادستان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی دادستان تهران امروز در ملاقات مردمی چهره به چهره با مردم، پرونده قضایی و مشکلات حقوقی ۱۱۰ نفر از مراجعان بررسی و در چارچوب مقررات و پیگیری حقوق آنها دستوراتی را صادر کرد.

تسریع در رسیدگی‌های قضایی، رفع مشکلات اجرای احکام، احقاق حق و پیگیری درخواست‌های زندانیان در زمینه اعطای مرخصی، مرخصی منجر به آزادی و استفاده از نهادهای ارفاقی شامل نگهداری تحت سامانه‌های الکترونیک، آزادی مشروط و معرفی به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات از مهمترین خواسته‌های متقاضیان ملاقات مردمی دادستانی تهران در ملاقات مردمی امروز بود.

یکی از موضوعات اصلی در سند تحول قوه قضاییه دیدار چهره به چهره و پاسخگویی به مردم است که بر این اساس دادستان تهران همواره در بین معاونان خود بر روی این موضوع تاکید داشته و خواستار پاسخگویی به سوالات و مشکلات مردم با سعه‌صدر بوده است.

در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه، سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی دادسرا و به منظور تکریم ارباب رجوع، تسریع در رسیدگی‌های قضایی و نظارت بر عملکرد دادسراها، ملاقات مردمی مسئولان دادستانی تهران هر هفته روزهای چهارشنبه با حضور دادستان تهران یا معاونان وی در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران واقع در میدان ۱۵ خرداد، نبش خیابان داور برگزار می‌شود.

هماهنگی‌های اجرایی این برنامه و پذیرش و تعیین وقت برای متقاضیان به صورت تلفنی و حضوری در حوزه معاونت اول دادستانی صورت می‌گیرد. گفتنی است معاونان دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز روزانه و بدون تعیین وقت قبلی پذیرای ارباب رجوع در محل کار خود هستند.