دعای ندبه این هفته با نوای «محمد رضا طاهری»

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پرفیض دعای ندبه این هفته هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج فردا جمعه ۵ آذرماه از ساعت ۶ صبح در حسینیه شهدای بسیج برگزار می‌شود.

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در این مراسم حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی‌فقیه نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی و محمدرضا طاهری قرائت دعا خواهد داشت.

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حسینیه شهدای بسیج در بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی واقع شده و این مراسم از شبکه اول سیما پخش زنده خواهد شد.