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۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۶

به همت هیات رزمندگان اسلام برگزار می شود؛

دعای ندبه این هفته با نوای «محمد رضا طاهری»

دعای ندبه این هفته با نوای «محمد رضا طاهری»

مراسم پرفیض دعای ندبه این هفته هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج با نوای محمد رضا طاهری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پرفیض دعای ندبه این هفته هیأت رزمندگان اسلام به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج فردا جمعه ۵ آذرماه از ساعت ۶ صبح در حسینیه شهدای بسیج برگزار می‌شود.

در این مراسم حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی‌فقیه نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنرانی و محمدرضا طاهری قرائت دعا خواهد داشت.

حسینیه شهدای بسیج در بزرگراه بسیج، خیابان شهید رحیمی واقع شده و این مراسم از شبکه اول سیما پخش زنده خواهد شد.

کد مطلب 5360541

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