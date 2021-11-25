آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فعالیت امواج ناپایدار، بارش پراکنده باران در نیمه غرب و جنوب استان و وزش باد به نسبت شدید، افزایش ابر و مه صبحگاهی در سایر نقاط اصفهان تا روز شنبه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کلانشهر اصفهان تا عصر فردا جمعه ادامه دارد و احتمال بارش پراکنده و خفیف و بهبود کیفی هوای این کلانشهر دور از انتظار نیست.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه کمینه دمای هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه دما بامداد فردا به سه درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

آقایی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای چهار درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.