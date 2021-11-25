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۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۸:۰۷

فرمانده انتظامی فردیس مطرح کرد؛

تعامل دستگاه قضا و ناجا عامل ارتقای امنیت

تعامل دستگاه قضا و ناجا عامل ارتقای امنیت

البرز - فرمانده انتظامی فردیس گفت: ارتقای امنیت جامعه نتیجه تعامل دستگاه قضا و نیروی انتظامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران ملکی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار رئیس دادگستری فردیس از تلاش‌ها و زحمات کارکنان دادگستری این شهرستان تقدیر و تشکر و اظهار کرد: احساس امنیت مردم هدیه تعامل مطلوب دستگاه قضا و نیروی انتظامی است.

وی بیان کرد: بالا بردن امنیت در جامعه نیازمند تعامل هر چه بیشتر دستگاه قضائی و نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی فردیس تصریح کرد: نیروی انتظامی همراه با دستگاه قضائی و با وحدت و همدلی که بین این دو دستگاه حاکم است در راستای حفظ امنیت و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با هنجارشکنان گفت: این طرح‌ها و به تبع کاهش جرایم در سطح شهرستان با حمایت دستگاه قضا با قوت اجرا می‌شود و خواهد شد.

ملکی متذکر شد: امیدواریم بیش از گذشته شاهد تعامل و همکاری بیشتر نیروی انتظامی فردیس و دستگاه قضا در مسیر احقاق حقوق شهروندی و تحقق عدالت و توسعه جامعه باشیم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن به مردم خدمت کنیم.

کد مطلب 5360808

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