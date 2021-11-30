  1. استانها
  2. قزوین
۹ آذر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۷

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین:

سارقان کابل برق در قزوین به ۲۴ فقره سرقت اعتراف کردند 

سارقان کابل برق در قزوین به ۲۴ فقره سرقت اعتراف کردند 

قزوین-جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از شناسایی و دستگیری ۲ سارق کابل برق با ۲۴ فقره سرقت در شهرستان تاکستان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سرهنگ داود عبدالمالکی اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت کابل‌های برق در سطح شهرستان تاکستان که موجب ایراد خسارت به اموال عمومی شده بود، موضوع با هدف کشف سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بخش اسفرورین با انجام بررسی‌های میدانی و تحقیقات پلیسی و همچنین هدفمند سازی گشت زنی‌های انتظامی، ۲ نفر از سارقان را که در یکی از مکان‌های فرعی خلوت در حین سرقت بود را مشاهده و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان داشت: متهمان در تحقیقات فنی به عمل آمده با قرار گرفتن در برابر مستندات غیرقابل انکار پلیس، به ارتکاب ۲۴ فقره سرقت کابل برق در شهرستان تاکستان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی استان با اشاره به کشف بیش از یک میلیارد ریال اموال مسروقه از مخفیگاه این سارقان، تصریح کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5364405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها