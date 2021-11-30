سارقان کابل برق در قزوین به ۲۴ فقره سرقت اعتراف کردند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سرهنگ داود عبدالمالکی اظهار کرد: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت کابل‌های برق در سطح شهرستان تاکستان که موجب ایراد خسارت به اموال عمومی شده بود، موضوع با هدف کشف سرقت‌ها به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بخش اسفرورین با انجام بررسی‌های میدانی و تحقیقات پلیسی و همچنین هدفمند سازی گشت زنی‌های انتظامی، ۲ نفر از سارقان را که در یکی از مکان‌های فرعی خلوت در حین سرقت بود را مشاهده و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین بیان داشت: متهمان در تحقیقات فنی به عمل آمده با قرار گرفتن در برابر مستندات غیرقابل انکار پلیس، به ارتکاب ۲۴ فقره سرقت کابل برق در شهرستان تاکستان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی استان با اشاره به کشف بیش از یک میلیارد ریال اموال مسروقه از مخفیگاه این سارقان، تصریح کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.