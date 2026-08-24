۲۵ همت طرح تولید کشاورزی در آذربایجان غربی کلنگ زنی و افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری عصر دوشنبه در آیین افتتاح و کلنگ زنی طرح های بزرگ طیور در مهاباد با اشاره به جهش کمسابقه شاخصهای اقتصادی و زیربنایی استان در بخش کشاورزی، اظهار داشت: آذربایجانغربی در آستانه هفته دولت با افتتاح ۱۰۵ طرح بزرگ در بخش کشاورزی به ارزش نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان، پس از استان خوزستان، در جایگاه دوم کشور قرار گرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر حجم بیسابقه پروژههای آماده کلنگزنی افزود: علاوه بر طرحهای آماده بهرهبرداری، عملیات اجرایی پروژههای متعددی با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان در سطح استان آغاز میشود که دستیابی به این حجم از سرمایهگذاری برای نخستین بار رخ داده و استان را در جایگاه دوم کشوری تثبیت کرده است.
وی با اشاره به طرحهای سرمایهگذاری در شهرستان مهاباد تصریح کرد: امروز شاهد افتتاح و کلنگ زنی سه پروژه شاخص تولیدی با سرمایهگذاری بخش خصوصی توسط «رضا سواری» بودیم که زمینه اشتغالزایی مستقیم برای بیش از یکهزار و ۵۰۰ نفر از جوانان منطقه را فراهم کرده است.
اصغری تاکید کرد: بازگشت سرمایه و درآمد کارآفرینان به چرخه تولید در داخل استان، یکی از افتخارات و دستاوردهای ارزشمند در مدیریت اقتصادی استان به ریاست استاندار آذربایجانغربی به شمار میرود.
وی با قدردانی از اهتمام جدی مدیریت ارشد استان در تسهیل فضای کسب و کار و پیگیری شبانهروزی رفع موانع تولید، این تحول را مرهون انسجام مدیریتی، تعامل کارآمد با سطوح ملی و اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان دانست و بر آمادگی کامل مجموعه اجرایی استان برای حمایت و همراهی همهجانبه با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تاکید کرد.
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