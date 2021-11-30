همایش ملّی «شهید فخری زاده و بنیاد اندیشی در توسعه‌ دانش وفناوری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم (ع)، همایش ملی «شهید دکتر فخری زاده و بنیاد اندیشی در توسعه‌ی دانش و فناوری» و اهدا سیزدهمین جایزه علمی و ترویجی حضرت عبدالعظیم (ع) به همت مرکز نجوم و علوم نوین آستان مقدس، پنجشنبه ۱۱ آذر ماه از ساعت ۸ صبح در تالار شیخ صدوق (ره) آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار می‌شود.

این همایش در راستای ارتقای فرهنگ عمومی در جهت زمینه سازی تحقق تمدن نوین ایرانی و اسلامی و نیز معرفی مفاخر ملی و اسلامی، با هدف " تبیین ضرورت و ابعاد بنیاداندیشی در توسعه دانش و فناوری" و نیز پاسداشت مقام علمی «دانشمند نوآور، شهید دکتر محسن فخری زاده» با همیاری دانشگاه‌ها و مجموعه‌های پژوهشی فعال، برگزار می‌شود.

شایان ذکر است، این همایش با محورهای، ضرورت و فلسفه فناوری هسته‌ای، مطالعات بنیادین علوم و فناوری‌های دفاعی، فناوری هسته‌ای و نجوم و اخترفیزیک، متافیزیک فضازمان و آغاز و انجام کیهان، فلسفه فیزیک کوانتوم، فیزیک و فلسفه اسلامی، فلسفه فناوری و سبک زندگی ایرانی و اسلامی، علم و فناوری و خلقت (طبیعت)، علم و فناوری و قرآن و علم و فناوری و فقه برگزار خواهد شد.