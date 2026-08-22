دومین بازیکن خارجی شهداب به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فصل نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال، لازارو یوئلویس برونت لانِس، دومین بازیکن خارجی تیم والیبال شهداب یزد، پس از طی مسیر آتن، دبی و تهران به یزد رسید و از امروز در تمرینات این تیم شرکت خواهد کرد.



با ورود لازارو، شمار بازیکنان خارجی حاضر در اردوی شهداب یزد به دو نفر رسید و داوودی اوکلو، سومین بازیکن خارجی که آفریقایی است نیز پس از طی مراحل صدور روادید ، طی روزهای آینده به جمع شهدابی ها اضافه خواهد شد.