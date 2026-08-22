دومین بازیکن خارجی شهداب به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فصل نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال، لازارو یوئلویس برونت لانِس، دومین بازیکن خارجی تیم والیبال شهداب یزد، پس از طی مسیر آتن، دبی و تهران به یزد رسید و از امروز در تمرینات این تیم شرکت خواهد کرد.
با ورود لازارو، شمار بازیکنان خارجی حاضر در اردوی شهداب یزد به دو نفر رسید و داوودی اوکلو، سومین بازیکن خارجی که آفریقایی است نیز پس از طی مراحل صدور روادید ، طی روزهای آینده به جمع شهدابی ها اضافه خواهد شد.
لازارو یوئلویس برونت لانِس، دومین بازیکن خارجی تیم والیبال شهداب یزد از امروز در تمرینات این تیم شرکت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه فصل نقل و انتقالات لیگ برتر والیبال، لازارو یوئلویس برونت لانِس، دومین بازیکن خارجی تیم والیبال شهداب یزد، پس از طی مسیر آتن، دبی و تهران به یزد رسید و از امروز در تمرینات این تیم شرکت خواهد کرد.
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