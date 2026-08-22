به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هندبال دانشآموزان متوسطه اول استان بوشهر در مسابقات هندبال منطقه ۶ کشور که به میزبانی استان فارس برگزار شد، با ارائه عملکردی شایسته و کسب نتایج ارزشمند، عنوان نایبقهرمانی این رقابتها را به دست آورد و سهمیه حضور در مسابقات متمرکز کشوری (بینمنطقهای) را کسب کرد.
در مرحله پایانی این رقابتها، تیم دانشآموزی استان بوشهر در آخرین دیدار خود برابر تیم استان هرمزگان به میدان رفت و با نمایش هماهنگ و قدرتمند بازیکنان، موفق شد این تیم را با نتیجه ۲۹ بر ۲۴ شکست دهد و با ثبت یک پیروزی ارزشمند، جایگاه خود را در جمع تیمهای برتر مسابقات تثبیت کند.
تیم هندبال دانشآموزی بوشهر در مجموع رقابتها، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت و در پایان با کسب امتیازی برابر با تیم استان فارس، تنها بر اساس تفاضل گل در جایگاه دوم جدول قرار گرفت و مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد.
بر اساس مقررات این رقابتها، تیمهای اول و دوم مسابقات منطقه ۶ کشور موفق به کسب سهمیه حضور در مسابقات متمرکز کشوری (بینمنطقهای) شدند؛ موفقیتی که ظرفیت و توانمندی دانشآموزان ورزشکار استان بوشهر را در عرصه رقابتهای ملی بیش از پیش به نمایش گذاشت.
این افتخارآفرینی حاصل تلاش و همدلی دانشآموزان، مربیان و عوامل اجرایی تیم هندبال آموزش و پرورش استان بوشهر است و میتواند زمینهساز حضور پررنگتر ورزشکاران دانشآموز استان در رقابتهای ملی باشد.
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